مصرع 7 أشخاص في انقلاب صهريج بنزين شمالي كولومبيا... فيديو

لقي سبعة أشخاص مصرعهم وأصيب العشرات بحروق جراء انفجار صهريج محمل بالبنزين انقلب على طريق سريع في مقاطعة بيوبلو فيخو شمالي كولومبيا.

وبحسب تقارير إعلامية محلية، انفجر الصهريج بعد أن اقترب منه سكان المنطقة لسحب البنزين.

وقال رئيس بلدية بويبلو فيخو، فابيان دافيد أوبيسبو، إن أكثر من 50 شخصا أصيبوا جراء الحادث.

وكشفت التقارير عن تجاوز عدد الجرحى 80 شخصا.