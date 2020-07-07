فيديو مذهل... جارح يصطاد سمكة قرش ويحلق بها فوق الشاطئ

وتم تصوير مقطع الفيديو في شاطئ ميرتل بيتش بكاليفورنيا.

Anyone know what type of bird this is and is it holding a shark? #myrtlebeach 📽 Kelly Burbage pic.twitter.com/gc59xihiM7 — Tracking Sharks (@trackingsharks) June 30, 2020

ونجحت سيدة تدعى أشلي وايت، في تصوير الفيديو من الطابق السابع عشر للمبنى الذي كانت تقيم فيه.

ولم يتم إلى الآن التأكد من هوية الطائر، حيث يرى البعض أنه طائر الكندور، بينما يرى آخرون أنه صقر.