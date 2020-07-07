وفاة والدة المطرب المصري حمادة هلال

نشرت مواقع صحفية محلية نبأ الوفاة وأنه حدث داخل أحد المستشفيات الخاصة في العاصمة القاهرة.

وكانت والدة حمادة هلال مصابة بمرض السرطان، منذ عامين.

وبعد تداول أنباء عن مرض والدة حمادة هلال بفيروس كورونا، نفاها المطرب المصري وأعلن أنها تعالج من السرطان منذ عامين.

وتقرر أن يتم تشييع الجثمان اليوم، ودفن الفقيدة داخل مقابر العائلة.