أصغر من هاتفك المحمول... اكتشاف ديناصور جديد... صور

توصل العلماء مؤخرا في مدغشقر إلى حفرية تشير إلى ديناصور جديد كان يعيش على الأرض قبل ملايين السنين، ولكن كان أكثر ما يميزه هو ضآلة حجمه.

وبحسب دراسة نشرت، أمس الاثنين، في دورية "Proceedings of the National Academy of Sciences"، فإن الديناصور "كونغونافون كيلي"، الذي سبق الديناصورات والتيروصورات الطائرة، يبلغ طوله 4 بوصات فقط (10 سم)، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

Meet Kongonaphon kely, a pocket sized dinosaur forerunner that was smaller than your cellphone. https://t.co/sYMnb4iBCd — Inquirer (@inquirerdotnet) July 7, 2020

قال مؤلف الدراسة كريستيان كاميرر، الباحث في علم الحفريات في متحف نورث كارولينا للعلوم الطبيعية: "هذا الديناصور كان سيشكل حيوانا لطيفا للغاية، وكان من المحتمل أن يصنع حيوانا أليفا رائعا''.

Introducing Kongonaphon kely, a new taxon of tiny (~4 cm femur length) lagerpetid from the Triassic of Madagascar:https://t.co/I6gSyvC6aY

Illustration by the masterful @AlexBoersma_Art for PNAS. pic.twitter.com/OAgAdx34Nq — Christian Kammerer (@Synapsida) July 6, 2020

وأشار كاميرر إلى أن "كونغونافون كيلي" يتجول في البرية ويقفز بساقيه الخلفيتين ويتغذى على البق بأسنانه.

وتابع أن اسمه يعني "قاتل الحشرات الصغير".

وتعود الحفريات المحفورة في مدغشقر إلى 237 مليون سنة مضت، وقال الباحث كريستيان كاميرر إن العلماء يعتقدون أن الديناصور الصغير كان بالغا وقت وفاته، بسبب حلقات النمو الموجودة في عظامه.