في دولة عربية... ملهى ليلي يتحول لحلبة مصارعة ويشهد إطلاق نار

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لمشاجرة وقعت في أحد الملاهي الليلية بالعاصمة اللبنانية بيروت.

نشرت قناة "LBCI" اللبنانية عبر حسابها على "يوتيوب"، لحظات بدء المشاجرة في الملهى الليلي خلال سهرة أحياها أحد الفنانين اللبنانيين.

وتطور الأمر إلى إطلاق نار بين زائرين وحراس أحد الفنانين.

وإلى الآن لم يتم الكشف عن سقوط ضحايا أو مصابين.