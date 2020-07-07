نصائح ذهبية يجب اتباعها عند تناول الأكل في المطعم بزمن الكورونا

لا شك من أن الخروج لتناول الطعام في الخارج داخل أي مطعم، خلال جائحة كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19" يشكل خطرا كبيرا على الشخص.

ويضع مسؤولو الصحة، عددا من الاحتياطات التي يمكن للشخص اتخاذها لتقليل فرص تعرضه لعدوى "كوفيد 19"، وفقا لما نشرته وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية

ولا يزال طلب الوجبات السريعة أو التوصيل هو الخيار الأكثر أمانًا للحصول على طعام المطعم، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

ولكن إذا قررت تناول الطعام في مطعم، فمن الأفضل اتباع تلك الاحتياطات:

- اختيار الجلوس في الهواء الطلق.

- أن يكون الفاصل بينك وبين الطاولات المجاورة 6 أقدام (مترين) تقريبا.

- يفضل الجلوس على الأماكن النائية في المطعم أو على أطرافه بعيدا عن التجمعات.

- لا تحاول المشاركة في الغناء أو الرقص الجماعي أو أحاديث مطولة مليئة بالضحك، لأن هذا يزيد من فرص تعرضك للقطرات المنبعثة من الأنف أو الفم

- تأكد من تنفيذ المطعم كافة إجراءات السلامة والوقاية.

- تأكد من ارتداء النادل الكمامة والقفازات.

- تأكد أن المطعم لديه استراتيجية واضحة لضمان عدم تجمع الأشخاص.

- يفضل استخدام قوائم الطعام الرقمية بدلا من الورقية أو استخدام قائمة طعام تستخدم لمرة واحدة.

- يفضل استخدام المطعم لأواني (أطباق وملاعق وشوك وسكاكين وأكواب) تستخدم لمرة واحدة ويتم التخلص منها.

- يفضل استخدام خيارات الدفع الإلكترونية إما عن طريق هاتفك أو البطاقات البنكية

- تناول الطعام مع الأشخاص الذين تعرفهم فقط وتجنب الجلوس مع غرباء.

- تأكد من أن من ستتناول الطعام معه ليس لديه أي أعراض غريبة مثل كحة أو ارتفاع درجات حرارة.

- كبار السن يفضل أن يتجنبوا تناول الطعام في المطاعم تماما.