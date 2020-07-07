حادث مروع في البحرين... فيديو

أظهر مقطع فيديو متداول، حادث دهس مروع في مدينة المحرق البحرينية.

وكان شخصان يسيران قرب رصيف، في اللحظة التي أتت فيها سيارة مسرعة ودهست أحدهما بقوة وقذفته عاليا في الهواء.

وبحسب صحيفة "البلاد"، تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهم.

ويرقد الضحية في العناية المركزة بعد تعرضه لإصابة شديدة في الصدر والرأس، ووصفت حالته بالخطيرة.