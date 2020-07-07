خفاش في حجم البشر يثير الرعب... صور

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لخفاش في حجم الإنسان، عثر عليه في الفلبين، معلّقا رأسا على عقب من سقف أحد المنازل.

وتسببت الصورة في حالة من الذعر بين رواد مواقع التواصل، وتحديدا مع تفشي فيروس كورونا المستجد وربط انتشاره بالخفافيش.

ويظهر في الصور خفاش عملاق من نوع الثعلب الطائر ذو التاج الذهبي العملاق، وهو خفاش كبير يأكل الفاكهة ويستوطن جنوب شرقي آسيا.

ويصل طوله جناح الخفاش إلى 160 سم، إلا أن طول جسده لا يتجاوز الـ30 سم.

yall the 5.58 ft means like this. not the bats height itself pic.twitter.com/AV3hgAW3VB — MOON TAEIL VOCAL LEGEND (@_moontaeilnct) June 25, 2020

ويعود سبب الحجم الكبير للخفاش في الصورة، إلى اعتماد المصور على تقنية المنظور القسري للحصول على صورة الخفاش بالحجم البشري.

تشبه هذه التقنية الصور التي يلتقطها أشخاص وهم يحاولون دفع برج بيزا المائل، أو يقبلون أبو الهول أو يمسكون بقمة برج إيفل.

يذكر أن خفاش الثعلب الطائر ذا التاج الذهبي العملاق، لا يهاجم البشر ولا يشكل أي مصدر تهديد وخطورة على الحيوانات الأخرى.