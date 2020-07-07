مهرجان الجونة السينمائي قد ينطلق "أونلاين" بسبب كورونا

كشفت تقارير، اليوم الثلاثاء، أن إدارة مهرجان الجونة السينمائي، تفكر في إقامة دورته الرابعة والجديدة هذا العام عبر شبكة الإنترنت، وذلك بسبب فيروس "كورونا" المستجد.

وقد يتم اتخاذ هذه الخطوة لأول مرة بالنسبة للمهرجان في حال تزايد حالات المصابين بالفيروس في مصر خلال الفترة المقبلة أو حتى استقرارها، بحسب صحيفة "النهار" اللبنانية.

ولفتت الصحيفة إلى أن أعدادا من المقيمين في الجونة أصيبوا بفيروس "كورونا" المستجد، حتى أن لاعب الزمالك المصري الأسبق، أحمد حسام الشهير بـ"ميدو" وصف الجونة منذ شهر بأنها "بؤرة للإصابة".

وكانت إدارة مهرجان الجونة السينمائي قد أجلت إقامة دورته الرابعة في الفترة ما بين 23 - 31 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل أملا منها في أن ذروة انتشار المرض في مصر تمر بأمان، ولكن في حال عدم حدوث ذلك ومع تزايد أعداد المصابين فإنها قد تقيمه "أونلاين" على غرار مهرجانات سينمائية عالمية.

وأعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي أنه سيتم الإعلان عن برنامج دورته الرابعة في نهاية سبتمبر/ أيلول المقبل.

وشدد مهرجان الجونة على أن الأولوية الحرجة للمهرجان هي المحافظة على سلامة الجماهير والضيوف المشاركين، ووضع ذلك في المقام الأول، عن طريق توفير كل المعايير اللازمة التي تحددها الهيئات الطبية.

واختتمت الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي في 27 سبتمبر 2018، وفاز فيها الفيلم السوداني "ستموت في العشرين" بجائزة أفضل فيلم روائي طويل، وجائزة نجمة الجونة لأفضل ممثلة (نجمة الجونة وشهادة) ذهبت إلى الممثلة هند صبري عن دورها في فيلم "حلم نورا"، كما تم تكريم الممثل الكوميدي، محمد هنيدي، عن مشواره الفني.