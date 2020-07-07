رسالة طمأنة من خبير مصري بشأن "الطاعون الدبلي"... فيديو

أوضح أستاذ الأمراض الجلدية، الرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث، الدكتور هاني الناظر، اليوم الثلاثاء، درجة خطورة مرض "الطاعون الدبلي"، بعدما أثار الذعر مؤخرا نتيجة الإعلان عنه في الصين.

وأكد الناظر في مداخلة على فضائية "إكسترا نيوز" المصرية أن هذا المرض ليس في مصر فقط، وإنما ظهر في منطلقة منغوليا بالصين، وأصيب به شخص واحد، وتم عزله ويتلفى العلاج حاليا في المستشفى، لذلك فهو ليس وباء ولا يوجد انتشار له مثلما يزعم البعض.

وكشف أن "الطاعون الدبلي" ينتج عن إصابة بكتيرية وليست فيروسية ويعالج بالمضادات الحيوية العادية، ويتم الشفاء منه في مدة تتراوح من 7 إلى 10 أيام بكل سهولة ويسر إذا تم تشخيصه مبكرا.

ومن أجل العلاج منه، يتطلب "الطاعون الدبلي" بشكل أساسي الدخول للمستشفى والعلاج بالمضادات الحيوية بشكل عاجل، مثل "سيبرو" و"فيبرامايسين" و"جارامايسين"، و"ليفاكوين" بحسب موقع "ويب ميد"، والتي قد تؤدي إلى وفاة واحدة فقط في كل 10 أفراد.

وأفيد في وقت سابق، أنه تم تأكيد انتشار الطاعون الدبلي في مدينة بيان نور بمنطقة منغوليا الداخلية الصينية، بالإضافة إلى ذلك، تم اكتشاف الطاعون في غرب منغوليا بالمنطقة المجاورة لجمهورية ألتاي الروسية.