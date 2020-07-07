حيوان بحري يقوم بحركات مدهشة مع فتاة... فيديو

تألف بعض الحيوانات البحرية مثل الدولفين وأسد البحر الاقتراب من البشر وتداعبهم في بعض الأحيان.

ويعد أسد البحر من الحيوانات البحرية المثيرة للإعجاب خاصة عندما تقوم بحركات غريبة في الماء أو على شط البحر.

Sea lion shows off its dance moves pic.twitter.com/uOYiwJzJAT — The Sun (@TheSun) July 7, 2020

ونشرت صحيفة "ذا صن" مقطع فيديو، قالت إنه لحيوان أسد البحر، يقوم بحركات مدهشة خلال مداعبة فتاة له.

ويظهر في الفيديو فتاة تقوم بآداء بعض الرقصات، بينما يقوم أسد البحر بتقليدها وكأنه يتدرب على الرقص.