"الجنة الخضراء" تمد أغصانها… فيديو مدهش لـ"المدينة الهادئة"

نشرت وكالة "الأناضول" التركية مقطع فيديو يرصد العديد من المناظر الطبيعية الجميلة التي تضمها المدينة، التي تقع بالقرب من منطقة البحر الأسود، وعلى بعد 87 كيلومترا من وسط مدينة "أرضروم" شرقي تركيا.

وتقول الوكالة إن "أوزون درة تحولت إلى وجهة سياحية مميزة لعشاق المغامرات، خاصة رياضتي القفز من الجبال العالية والطيران ببدلات الأجنحة"، مضيفة: "الجنة الخضراء تمد أغصانها بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد".

تركيا.. "الجنة الخضراء" تمد أغصانها بعد كورونا

تتميز أوزون درة بمناظرها الطبيعية الخلابة، وأبنيتها التاريخية، وقد تم اختيارها من قبل "اتحاد المدن الهادئة الدولي" بوصفها "المدينة 11 الهادئة بتركيا" pic.twitter.com/Achvsi9lQI — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) July 7, 2020

ولفتت الوكالة إلى أنه "تم تصنيف المدينة ضمن أهدأ المدن التركية من قبل الاتحاد الدولي للمدن الهادئة (سيتاسلو)"، مشيرة إلى أن بحيرة وشلالات "تورتوم" والبحيرات السبع "يدي كوللر"، التي يعود عمرها إلى 3 آلاف عام، تعد من أشهر مناطق أوزون درة الطبيعية.