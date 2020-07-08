فتاة طول ساقيها 134 سم وترتدي الكعب العالي تتحدث عن مشاكلها..صور

تحب الظهور والتباهي بساقيها الطويلتين مرتدية سراويل قصيرة وأحذية ذات كعوب عالية، بهذه الكلمات تحدثت فتاة تمتلك اثنتين من أطول السيقان في العالم.

يعتقد بأن رين بود، التي ولدت في بجمهورية منغوليا وتعيش حاليا في شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، تمتلك اثنتين من أطول السيقان في العالم.

تمتلك بود، التي تبلغ من العمر 29 عاما، ساقين يصل طولهما لحوالي 134 سم تقريبا، ويصل طولها لـ210 سم.

واعترفت الشابة بالكثير من الصعوبات في العثور على ملابس جميلة في الوقت الذي كرهت فيه صدم رأسها بإستمرار عند مداخل الأبواب.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 🤗 Публикация от Renny🥰😘🤗 (@rentsenkhorloo_bud) 2 Дек 2019 в 11:55 PST

لتتقبل الأمر لاحقا، لتسعى لإظهار جمال ساقيها من خلال إرتداء ملابس قصيرة وأحذية بكعب عال، بحسب ما نقل موقع "ديلي ميل".

الفتاة المنتمية لعائلة يتمتع أفرادها بالطول إذ يبلغ طول والدها 205 سم، ويبلغ طول والدتها 184 سم، عانت في صغرها من مشكلة الطول.

قائلة "عندما كنت في الصف الأول الابتدائي، كنت في نفس طول معلمي، 168 سم. كنت طفلة صغيرة وأردت ارتداء ملابس لطيفة، لكن لم يكن من الممكن العثور على أي منها".