"ببجي" تنشر خريطة جديدة يمكن تحميلها على الهواتف الذكية... شاهد

طرحت "ببجي" صباح اليوم الأربعاء 8 يوليو/ تموز، خريطة جديدة على الهواتف الذكية باسم Livik.

أعلنت "ببجي"، على صفحتها الخاصة على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، إطلاق الخريطة الجديدة ملحقة التغريدة برابط يمكن من خلاله تحميلها على الهواتف الذكية.

Gotta win fast! 🍗



Steps to enter:

1.) Play on Livik and record a video of the win and results screen

2.) Post on social media and tag 3 friends + use #ChickenDinnerIn15Mins and #PUBGM

3.) Upload here: https://t.co/ZG0fmcRr4m pic.twitter.com/VFj368AssE — PUBG MOBILE (@PUBGMOBILE) July 8, 2020

كما نشرت مقاطع من اللعبة إلى جانب أشخاص يقومون باللعب عليها.

Who gave this guy a license?!?! Great job on the video @clericdragoon , now you need to get a bunch of new Monster Truck clips! https://t.co/f8FOIfVm6i — PUBG MOBILE (@PUBGMOBILE) July 7, 2020

هذا وكانت الشركة المنتجة للعبة قد أزالت التحديث الأخير للعبة بعد انتقادات كبيرة تعرضت لها حول اضطرار اللاعبين للركوع إلى "أصنام" للحصول على مكاسب معينة.

ونشرت الشركة بيانا لها على صفحتها العربية في تويتر:

"يودّ فريق ببجي موبايل التطرّق لمسألة القلق التي نتجت عن التحديث الأخير ونودّ أن نعبر عن أسفنا حيال تسبب الخصائص الجديدة في اللعبة بالاستياء لدى اللاعبين".

وأضاف البيان: "اتخذنا الإجراءات وأزلنا الخاصية. فريق لعبة ببجي موبايل يحترم جميع الأديان ويبذل أقصى ما بوسعه لتوفير بيئة لعب آمنة للجميع".