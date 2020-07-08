"ذيل" أخضر فوق طوكيو... انفجار نيزك في اليابان... فيديو

ظهر نيزك أخضر في السماء فوق طوكيو، تم رصده على الفور من قبل العديد من محطات المراقبة حول العالم. بلغت طاقة انفجار الجسم السماوي في الغلاف الجوي للأرض 150 طنًا من مادة TNT.

تظهر في الفيديو الذي رصد الحادث ومضة ضوئية قوية وكبيرة في سماء الليل. أولاً، النيزك يسرع، يمكن رؤيته من ذيله، ثم يحترق في بضع ثوانٍ. وفقا للخبراء، يمكن أن يبلغ قطر الجسم الكوني حوالي 1.6 متر. تم نشر الفيديو على يوتيوب.