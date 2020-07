مذيعة مصرية تنهار بالبكاء بسبب زوجها... فيديو

View this post on Instagram

انا بدعم جوزي #محمد_رشاد لما تصحي من النوم دون سابق انذاز تلاقي حد عاوز يحجز علي بيتك ويدمر اسمك وحياتك هتعملو ايه عملك ايه عشان الكره ده سيبنا في حالنا وابعد عن شغلنا ومش هسيب حقنا #ادعم_محمد_رشاد