مذيعة مصرية تنهار بالبكاء بسبب زوجها... فيديو

ظهرت إعلامية مصرية في مقطع مصور وهي منهارة وتبكي، بسبب مشكلة يتعرض لها زوجها.

ففي مقطع مصور ظهرت الإعلامية المصرية مي حلمي، تبكي بسبب تعرضها هي وزوجها الفنان المصري محمد رشدي للتهديد بالسجن، بسبب خلاف مع منتج أعمال الأخير حول ضرورة تسديد مبلغ 5 ملايين جنيه كشرط جزائي.

وأكدت مي في المقطع المصور الذي بثته عبر حسابها في "إنستغرام"، "هناك ناس مؤذية جداَ ومن غير أي سابق إنذار، وأنا استيقظت علي مكالمة تليفون بالتهديد بالطرد والحجز على جميع ممتلكاتي".

ولفتت إلى أن زوجها الذي بدأ حياته حديثا في الغناء وعمره 30 سنة، "لن يستطيع دفع هذا المبلغ، وحاول أن يوسط ناس كثيرة لتقسيط المبلغ لكن الشخص الآخر كل همه هو حبس زوجي".

وتابعت: "هذا الشخص لا يستطيع الذهاب لبيت زوجها وجاء لبيتي أنا للفيلا دي حرام عليك .. الموضوع ده بقاله 4 سنين.. كفاية بقي وقف حال، كل ده بسبب علاقاتك بسبب اصحابك بتكلم ده وتصاحب ده وتقوله متشغلش مي حلمي، عاوز البيت أدخل تعالي خد اللي إنت عاوزة بس سيبنا في حالنا هو مقالكش مش هدفع".

واختتمت كلامها: "لما هو فاشل في نظرك مضيت معاه ليه؟.. حرام عليك سيبنا في حالنا.. للأسف رشاد رافض أي مساعدة مني أو من غيري.. عارفين الشخص ده نفسه يشوف رشاد مكسور بأي طريق.. حسبي الله ونعم الوكيل".