الأمير هاري وزوجته يطالبان بريطانيا بالاعتراف بـ"الماضي الاستعماري"

وقال الأمير هاري، الذي ألقى خطابًا في جلسة "Queen’s Federal Trust" يوم الأربعاء الماضي، إنه يجب على الناس "الاعتراف بالماضي"، حتى عندما يكون القيام بذلك غير مريح.

معتبرا أن الاعتراف بالماضي هو الوسيلة الوحيدة للتقدم.

وأضاف أن كثيرين قاموا بعمل جيد في الاعتراف بالماضي ومحاولة تصويب الأخطاء.

ونقلت شبكة "CNN" الأمريكية عن الكومنولث وحكمت بريطانيا معظم تلك الدول كجزء من إمبراطوريتها.

الجدير ذكره أن دول الكومنولث أو ما يعرف برابطة الشعوب البريطانية تضم 54 دولة.