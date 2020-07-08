أحدها يعكس الطبيعة الأساسية للشاي... 5 فوائد سحرية لزيت الشجرة

معروف أن الشاي أحد النباتات الرئيسية التي تساعد على الاستيقاظ وزيادة الإدراك وانتباه العقل، لكن يبدو أن زيت شجرة الشاي له مفعول آخر.

نشر موقع "تايمز نيوز ناو" عددا من الفوائد السحرية لزيت شجرة الشاي، التي من أبرزها يعتبر عكس فوائد الشاي تماما، ألا وهي أنه يساعد على الاسترخاء وتخفيف الآلام والتوتر والقلق.

ويعتبر زيت شجرة الشاي أحد الزيوت العطرية الطبيعية الزكية الرائحة، التي تمتلك فوائد صحية عديدة.

وجاءت أبرز فوائد زيت شجرة الشاي على النحو التالي:

1- يقلل من حب الشباب والعيوب:

زيت شجرة الشاي هو عنصر شائع في مختلف منتجات العناية بالبشرة المضادة لحب الشباب. من المعروف أنه يساعد في الحد من ظهور حب الشباب، ويساعد أيضًا في الحد من ظهور ندوب حب الشباب، والعلامات، إلخ.

2- زيت شجرة الشاي للعلاج بالروائح:

من المعروف أن زيت شجرة الشاي له تأثير مريح على الجسم والعقل. يمكن أن يساعد الأشخاص الذين يعانون من مشكلة القلق أو الإجهاد المزمن أو الأرق.

ومع ذلك، يجب على المرء ألا يستنشق زيت شجرة الشاي لفترة طويلة لأنه يمكن أن يسبب الصداع.

3- زيت شجرة الشاي كمطهر لليدين:

نعلم جميعًا مدى أهمية معقمات اليد في هذه المرحلة. يمكن استخدام زيت شجرة الشاي كمطهر طبيعي لليدين.

وفقًا للدراسات، فإنه يقتل العديد من البكتيريا والفيروسات الشائعة المسؤولة عن التسبب في المرض، بما في ذلك فيروسات "إي كولاي" والإنفلونزا، عدد من الفيروسات التاجية.

4- طارد الحشرات ومزيل العرق:

يساعد زيت شجرة الشاي على إبقاء الحشرات مثل البعوض بعيدًا، ويمكن استخدامه طاردًا طبيعيًا للحشرات. أثناء الرياح الموسمية، يزداد حدوث الأمراض التي ينقلها البعوض مثل حمى الضنك.

كما أن رائحة زيت شجرة الشاي لطيفة ويمكن أن تعمل كمزيل للرائحة الطبيعية، مما يحافظ على رائحة الجسم.

5- زيت شجرة الشاي كإسعافات أولية:

يمكن استخدام زيت شجرة الشاي كإسعافات أولية للخدوش والجروح الطفيفة. له خصائص مطهرة تساعد على منع أي عدوى من دخول الجسم من خلال هذه الجروح.