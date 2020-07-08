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    السكر الأبيض و البني

    9 حيل سحرية لإيجاد بدائل للسكر في نظامك الغذائي

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    في كل مرة يفتح فيها الحديث عن أي نظام غذائي صحي أو ريجيم أو دايت، غالبًا ما نسمع حكايات حول كيف أن مجرد قطع السكر من النظام الغذائي يساعد على فقدان الوزن، لكن طالما كان هذا الأمر بالنسبة لنا صعب وربما مستحيل.

    ولكن موقع "تايمز نيوز ناو" وضع 9 حيل سحرية يمكن الشخص  من خلالها أن يستبدل السكر بسهولة شديدة في أي نظام غذائي.

    في حين أن المصادر الطبيعية للسكر هي أفضل للاستهلاك من السكر المعالج والمبلور، فمن المهم إبقاء ذلك تحت السيطرة. ربما يجب على المرء أن يمتنع عن استهلاك السكر طوال الوقت، لذلك عليه أن يجد البدائل الصحية، والتي تأتي على النحو التالي:

    السكر
    © Photo / Pixabay//955169
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    1- استبدال السكر بالمصادر الطبيعية:

    كما ذكرنا من قبل، فإن إحدى الطرق الرئيسية للحد من استهلاك السكر هي استبداله بالمصادر الطبيعية. تعتبر الجاجري من أفضل مصادر السكر. يمكنك إضافة مسحوق الجاجري إلى الشاي أو القهوة إذا كنت تبحث عن بديل للسكر.

    2- تبديل المشروبات الغازية بالمياه الفوارة:

    تحتوي المشروبات الغازية على الكثير من السكر، يمكن أن يكون لديك بديلا له الماء الفوار، المعروف بأنه يزيل السموم من الجسم أيضا. يمكنك استخدام المياه الفوارة مع الفواكه المحببة للحصول على نكهة مميزة لا تحتوي على السكر وتبقيك رطبا وتزيل السموم من جسمك.

    3- الفواكه الطازجة بدلا من الفواكه المعلبة:

    غالبًا ما تُعلَّب الفواكه المعلبة في شراب، مما قد يزيد من استهلاكك للسكر. يعتبر تناول الفاكهة الطازجة مصدرًا أفضل للتغذية والحفاظ على الصحة.

    4- قلل الكميات:

    إذا كنت تستهلك شيئًا يحتوي على السكر، فحاول تقليل كمية الطعام التي تتناولها.

    بدلًا من تناول وجبة كاملة من البسكويت، ربما يكفي تناول 2-3 قطع فقط. بدلاً من ملاعق كبيرة من السكر المتراكم في طعامك أو مشروبك، فإن وضع القليل من الطعم سيحقق ذلك. حاول أيضًا أن تقلل من تكرار تناول الأطعمة السكرية.

    5- جرب المستخلصات:

    أثناء الطهي، يمكنك إضافة مستخلصات في طعامك تعطيها القليل من الحلاوة، حسب الحاجة للطعم. اللوز والتمر وغيرها كلها حلوة قليلاً ويمكن أن تعطي طعمًا رائعًا للطعام، وأحيانًا أفضل مما يمكن للسكر.

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    © Sputnik . Artur Lebedev
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    6- لا تستخدم المحليات:

    السوق مليء بالمحليات التي تدعي أنها أكثر صحة من السكر. ومع ذلك، في حين أنها قد تكون مفيدة لبعض الناس، فقد أظهرت الدراسات أنها قد تكون أكثر ضررا من السكر.

    7- لا تحتفظ بالسكر على مائدة الطعام الخاصة بك:

    من أبسط الطرق لتقليل استهلاك السكر هي عدم إبقائه في متناول اليد، في المكان الذي تتناول فيه الطعام أو الشراب. عندما لا يكون لديك حولك، تقل احتمالية إضافته إلى طعامك أو مشروباتك.

    8- تجنب الصلصات في طعامك:

    يمكن أن تكون الصلصات مصدرًا غنيًا جدًا للسكر ويمكن أن تسبب زيادة الوزن دون أن تدرك ذلك. تجنب استخدام الصلصات في طعامك وحاول الحصول على النكهات من مصادر الطعام الطبيعية بدلاً من ذلك.

    9- استهلك الأطعمة الكاملة:

    الأطعمة الكاملة مفيدة للصحة بشكل عام ولا تحتوي على السكر حيث لم يتم تكريرها أو معالجتها. يمكن أن تساعد الأطعمة الكاملة أيضًا في الحفاظ على الإشباع والامتلاء لفترة أطول.

    إنفوجراف.. 5 وصفات طبيعية للإقلاع عن إدمان السكر
    © Sputnik /
    إنفوجراف.. 5 وصفات طبيعية للإقلاع عن إدمان السكر

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