نظام صيني جديد لتشغيل الصيدليات آليا... فيديو

ابتكر مصممون صينيون نظاما جديدا لتشغيل الصيدليات آليا، وذلك لتوفير خدمة أسرع والحفاظ على خصوصية العملاء في نفس الوقت.

ويعتمد النظام الجديد على قاعدة بيانات تشمل جميع أنواع الأدوية الموجودة داخل الصيدلية ونظام تخزينها داخل الأرفف المخصصة لذلك، التي يمكن التحكم فيها آليا بواسطة جهاز كمبيوتر مركزي.

ونشرت صحيفة "الشعب" الصينية مقطع فيديو يرصد طريقة عمل النظام الآلي الجديد داخل إحدى الصيدليات، حيث يقوم الصيدلي بإصدار أمر للحصول على نوع معين من الأدوية فيتم إخراجه من الرف الخاص في نفس اللحظة.

An automated drug-distribution device at People’s Hospital in Beihai, south China’s Guangxi Zhuang Autonomous Region, can identify prescriptions and send the medication directly to pharmacists. The system improves efficiency and protects patient privacy. pic.twitter.com/k22gUs1NcO — People's Daily, China (@PDChina) July 9, 2020

ولا يتوقف الأمر عن هذا الحد بل يتم استخدام مجرى دائري منزلق يسمح للأدوية بالحركة عليه من الرف باتجاه الصيدلي الموجود على الكمبيوتر ليقوم بالتقاطها وتسليمها إلى الزبائن.

ولفتت الصحيفة إلى أن النظام الجديد تم تجربته في إحدى الصيدليات الكبرى بمقاطعة قوانغشي جنوبي الصين.