رجل إنقاذ يقوم بمغامرة لتخليص كلب تحاصره المياه... فيديو

قام رجل إنقاذ بعبور حاجز مائي صنعته الفيضانات التي تضرب الصين منذ نحو أسبوعين لإنقاذ كلب تحاصره المياه.

وتعد مقاطعة "آنهوي" واحدة من المقاطعات التي تضربها الفيضانات التي تجتاح البلاد بقوة، بسبب هطول أمطار غزيرة على مدى أيام.

ونشرت صحيفة "الشعب" الصينية مقطع فيديو، قالت إنه يرصد لحظة قيام رجل الإنقاذ بعبور حاجز مائي يصل ارتفاعه إلى نحو متر لإنقاذ كلب يقف حائرا في الناحية الأخرى من شارع غمرته مياه الفيضانات

واستطاع رجل الإنقاذ حمل الكلب من مكانه الذي كان عالقا فيه ونقله إلى الجهة الأخرى حيث أصبح أكثر أمانا.

وأعلنت السلطات الصينية، أمس الأربعاء، أن الأمطار المتواصلة طالت أكثر من 956 ألف شخص، ودمرت مئات المنازل في مقاطعة هونان الصينية

وقال المقر الإقليمي للسيطرة على الفيضانات والجفاف إن نحو 79 ألف هكتار من الأراضي الزراعية تضررت من الأمطار الغزيرة التي بدأت في 28 يونيو/ حزيران.

وكانت مدينة "يوييانغ" من أكثر المدن تضررا، بعد تسجيل 261 ملم من الأمطار خلال الـ 24 الساعة، بين الثلاثاء والأربعاء، وهو رقم قياسي منذ بدء عمل الأرصاد الجوية في المدينة في عام 1952.

I got you, you’re safe now! A firefighter saved a dog who was stranded at a flooded house in Wuhu, east China’s Anhui province. pic.twitter.com/Lfh3goLfR3 — People's Daily, China (@PDChina) July 9, 2020

وقالت شبكة تلفزيون الصين الدولية في وقت سابق، إن سلطات الطوارئ الصينية، قالت إنها ستصدر توجيهات إلى السلطات المحلية لتعزيز قدراتها على التنبؤ، وتحسين دوريات الأنهار والخزانات، وضمان سبل العيش للمتضررين من الفيضانات.