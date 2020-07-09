بعد أبل... سامسونغ تتخلى عن وضع الشاحن في علبة الهاتف الجديد

تدرس شركة سامسونغ التخلي عن وضع أجهزة الشحن في العلبة في العام المقبل، بحسب الموقع الكوري ETNews.

وفقًا لتقارير وسائل الإعلام ، تعتقد قيادة Samsung أن العديد من المستخدمين لديهم شاحن، لذلك ليست هناك حاجة لتزويدهم بشاحن هاتف ذكي آخر. لن يساعد هذا الحل البيئة فحسب - فالبعض يرمي الشواحن غير اللازمة - ولكنه سيقلل أيضًا من تكلفة تصنيع الإلكترونيات ويقلل حجم العلب نفسها.

يتم دراسة نفس الفكرة فيApple . قال محللون في بنك باركليز البريطاني في نهاية يونيو إن الجيل القادم من أجهزة iPhones ستكون من دون معدات إضافية. وفقًا لهم، لن يكون في العلبة شاحن، وكابل مزود بموصلات USB-C و Lightning ، وسماعات EarPods.

في وقت سابق، اقترح خبير أجهزة Apple مين تشي كو أيضًا عدم وضع "الشواحن" بقوة 5 أو 18 واط (حسب الطراز). بدلاً من ذلك، ستقدم الشركة إصدارًا أكثر قوة - 20 واط، ولكن سيتم بيعه بشكل منفصل.