روسية وأذربيجاني وكوري جنوبي يشعلون "إنستغرام "بمشروع رقصة "ليزغينكا" يثير الاعجاب... فيديو

يقوم مدونون من جنسيات مختلفة بنشر مقاطع فيديو على موقع تبادل الصور "إنستغرام"، لرقصات تثير التفاعل والاعجاب ويبدو أن مشروعهم انطلق منذ مدة ليست بالبعيدة.

قام شابان من أذربيجان وكوريا الجنوبية وفتاة من روسيا بعملين تحت شعار "في الصداقة لا توجد دول ولا أديان" ونشروهما على "إنستغرام".

هما عبارة عن رقصات فلكلورية بحركات متشابهة خاصة بهم.

أحدث المقطعان تفاعلا كبيرا وحصدا آلاف الإعجابات والتعليقات، خصوصا وأن اختلاف الجنسيات كان الأمر الأكثر إثارة لإعجاب مستخدمي "إنستغرام".

الفتاة الروسية لديها أكثر من 480 ألف متابع على صفحتها، وتقوم بنشر مقاطعها وقصصها اليومية ولديها مقاطع فيديو مع الكوري الجنوبي، الذي بدوره يتابعه نحو 46 ألف شخص، ونشر في السابق مقاطع مع الشاب الأذربيجاني الذي يتابعه أكثر من 12 ألفا.