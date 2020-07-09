روسية وأذربيجاني وكوري جنوبي يشعلون "إنستغرام "بمشروع رقصة "ليزغينكا" يثير الاعجاب... فيديو

قام شابان من أذربيجان وكوريا الجنوبية وفتاة من روسيا بعملين تحت شعار "في الصداقة لا توجد دول ولا أديان" ونشروهما على "إنستغرام".
هما عبارة عن رقصات فلكلورية بحركات متشابهة خاصة بهم.
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В дружбе нет наций, нет религий! Танцуйте, друзья🙏🏼 ⠀ 🇰🇷@artemkhvan 🇦🇿@elvinbagirov_ 🇷🇺@luckashyowa
أحدث المقطعان تفاعلا كبيرا وحصدا آلاف الإعجابات والتعليقات، خصوصا وأن اختلاف الجنسيات كان الأمر الأكثر إثارة لإعجاب مستخدمي "إنستغرام".
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Ride it ❤️ Just let me feel you 💭 ⠀ Танцуем с @artemkhvan 💃🏽
الفتاة الروسية لديها أكثر من 480 ألف متابع على صفحتها، وتقوم بنشر مقاطعها وقصصها اليومية ولديها مقاطع فيديو مع الكوري الجنوبي، الذي بدوره يتابعه نحو 46 ألف شخص، ونشر في السابق مقاطع مع الشاب الأذربيجاني الذي يتابعه أكثر من 12 ألفا.
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