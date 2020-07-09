رغدة شلهوب تحكي حينما قالت لها فنانة كبيرة "هذا السؤال سيخرب بيتي"... فيديو

كشفت الإعلامية اللبنانية رغدة شلهوب، عن موقف جمعها بفنانة مصرية وصفتها بالـ"قامة الكبيرة" في عالم الفن.

وقال شلهوب في تصريحات تلفزيونية، إن العديد من ضيوفها كانوا يطلبون تجنب بعض الأسئلة والمواضيع الشخصية.

وحكت رغدة شلهوب موقفا حدث معها، حيث كانت الضيفة فنانة مصرية وقامة كبيرة، وطرحت عليها سؤالا وأجابت الفنانة عليه.

في اليوم التالي اتصلت الفنانة بالمذيعة وسألتها ما إذا كان لديها ابنة وتخاف عليها، ثم قالت لها: "أنا عندي أحفاد والسؤال هذا قد يدمر منزلي ويجعل أحفادي يسألون أسئلة لا أريد منهم التطرق إليها. إذا كنت تحبين ابنتك قومي بحذف السؤال من الحلقة".

وأكدت رغدة شلهوب أنه إذا عرض السؤال "كان هيكسر الدنيا"، لكن أخلاقها لم تسمح وقامت بحذفه.