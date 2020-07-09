بينها تطهير الجروح والتخسيس... 8 فوائد سحرية لخل التفاح

يعد خل التفاح من المركبات الغذائية التي تحتوي على كثير من الفوائد الصحية لجسم الإنسان، إضافة إلى استخدامه لأغراض فقدان الوزن.

يقول موقع "هيلث لاين" إن خل التفاح مفيد في ضبط معدل السكر في الدم، وتحسين عملية الهضم، إضافة إلى أن تناوله قبل أي وجبة تحتوي على النشويات يساهم في تقليل مستويات الغلوكوز والأنسولين في الدم عقب تناول الطعام.

ولفت الموقع إلى أنه يمكن تناول خل التفاح يوميا بعد خلطه بالماء والعسل الأبيض، مشيرا إلى أنهما يساعدان في تقليل الشعور بمذاقه المزعج، محذرا من الإفراط في تناوله منفردا، مشيرا إلى أن ذلك يمكن أن يسبب تلفا في المري.

فيما يلي 8 فوائد سحرية لتناول خل التفاح مخلوطا بالماء والعسل الأبيض، بينها تطهير الجروح والتخسيس ومكافحة الخلايا السرطانية:

1- غني بالأحماض الأمينية

يتم صناعة خل التفاح من خطوتين، أولهما تحويل التفاح إلى كحول عن طريق التخمر، ثم إضافة بكتريا مفيدة لزيادة مستوى تخمر الكحول وتحويلها إلى حمض الخليك (الأسيتيك)، الذي يعد المكون الأساسي للخل.

ويساهم حمض الخليك في منح خل التفاح رائحته النفاذة، ويتراوح مستوى تركيز حمض الخليك في خل التفاح بين 5 إلى 6 في المئة.

ورغم أن خل التفاح لا يحتوي على معادن أو فيتامينات كثيرة، إلا أنه يحتوي على نسب متفاوتة من البوتاسيوم والأحماض الأمينية والمواد المضادة للأكسدة.

2- يقتل البكتيريا الضارة

يساعد خل التفاح في قتل البكتريا الضارة، ويستخدمه البعض لأغراض التطهير والتخلص من البكتريا والميكروبات الضارة، كما تم استخدامه لتطهير الجروح من قبل الأطباء قبل نحو ألفي عام.

ويمكن استخدام خل التفاح في حفظ الطعام دون استخدام أي وسائل صناعية.

3- التحكم في السكر

ويمكن لخل التفاح أن يساعد في التحكم في مرض السكري وضبط نسبة السكر في الدم خاصة لمن يعانون من انخفاضها، ومرضى السكري من النوع الثاني.

ويمكن أن يساهم خل التفاح في جعل الأشخاص الذين لا يعانون من مرض السكري قادرون على الحفاظ على مستويات السكر المثالية في الدم.

4- خسارة الوزن

بعض الدراسات تشير إلى دور خل التفاح في فقدان الوزن، مشيرة إلى أنه يساهم في الشعور بالامتلاء وهو ما يجعلك تأكل أقل وبالتالي يصبح وزنك أخف.

5- تحسين حالة القلب

تعد أمراض القلب من أكثر أسباب الوفاة انتشارا، ويعتقد خبراء أن تناول خل التفاح يساهم في حماية القلب من العديد من الأمراض، رغم أن غالبية التجارب التي تم إجراؤها كانت على الحيوانات وأثبتت أن له فوائد كبيرة في ضبط ضغط الدم.

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6- صحة الجلد

ويتميز خل التفاح له فوائد كبيرة في حماية الجلد والحفاظ على نضارته وخاصة الجلد الجاف.

7- التخلص من رائحة الفم الكريهة

شرب خل التفاح يوميا بعد إضافته للماء والعسل أو القيام بشطف الفم به يساعد في الحفاظ على رائحة منعشة للفم، رغم أنه لا يمكن اعتباره بديلا لغسول الفم.

لكنه من الضروري تخفيفه بالماء والانتظار 30 دقيقة قبل غسل الأسنان لا يتسبب في إزالة طبقة مينا الأسنان.

8- الحماية من السرطان

يساهم خل التفاح في تقليل فرص الإصابة بمرض السرطان لأنه يساهم في القضاء على الخلايا السرطانية داخل الجسم عندما يتم تناوله مخلوطا بالماء والعسل الأبيض، بحسب موقع "ويب إم دي" الأمريكي.