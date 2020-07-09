رصد "كرة برق" في ضواحي موسكو... فيديو

يناقش مستخدمو الإنترنت مقطع فيديو يظهر فيه كرة برق تعبر خطوط السكك الحديدية. في الفيديو، تتحرك الكرة المضيئة ببطء من طرف إلى آخر في الغابة.
تم رصد ظاهرة غير عادية في منطقة توتشكوفو بضواحي موسكو. في التعليقات، يعجب المستخدمون بما رأوه ويتعجبون من شجاعة ملتقط الفيديو.
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Шарова́я мо́лния — природное явление, выглядящее как светящееся и плавающее в воздухе образование. Единой физической теории возникновения и протекания этого явления к настоящему времени не представлено; также существуют научные теории, которые сводят феномен к галлюцинациям. Существует множество гипотез[1], объясняющих явление, но ни одна из них не получила абсолютного признания в академической среде. В лабораторных условиях похожие, но кратковременные явления удалось получить несколькими разными способами, так что вопрос о природе шаровой молнии остаётся открытым. По состоянию на начало XXI века не было создано ни одной опытной установки, на которой это природное явление искусственно воспроизводилось бы в соответствии с описаниями очевидцев наблюдения шаровой молнии.
كتب أحدهم: "نحن نعرف مثل هذه الكرات التي لا يمكن التنبؤ بها. إن من صورها، شجاع".
تعبر كرة مضيئة مسار السكة الحديدية وترسل في نفس الوقت صاعقة من البرق إلى عمود الضوء، مما يجعلها تتألق ثم تختبئ في الغابة.
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