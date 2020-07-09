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    شجرة عيد الميلاد مزينة بمجوهرات ثمينة تقدر بسعر11 مليون دولار، في بهو فندق قصر الإمارات في أبو ظبي، عام 2010

    رغم فيروس كورونا... أكثر من مليون نزيل في منشآت أبوظبي الفندقية خلال 3 أشهر

    © AP Photo / Hussein Malla
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    بلغ عدد النزلاء في المنشآت الفندقية داخل إمارة أبوظبي 1.1 مليون نزيل خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما وصلت نسبة الإشغال 70%، على الرغم من تفشي فيروس كورونا المستجد.

    وبحسب صحيفة "البيان" الإماراتية، بلغ متوسط مدة الإقامة 2.8 ليلة وقيمة الإيرادات نحو 1.29 مليار درهم.

    سياح يرتدون الكمامات في الإمارات خوفا من كورونا
    © AFP 2020 / GIUSEPPE CACACE
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    وبلغ عدد الغرف في المنشآت الفندقية في الإمارة 32806 غرفة منها 27358 غرفة تابعة لنحو 123 فندقا و5448 شقة فندقية تتوزع على مدن أبوظبي والعين والظفرة.

    وبلغ عدد النزلاء الإماراتيين في المنشآت الفندقية نحو 307 آلاف نزيل خلال الربع الأول من العام الجاري، مستحوذين على 30.7% من إجمالي عدد النزلاء تلاهم النزلاء من آسيا باستثناء الدول العربية 268 ألف نزيل ومن أوروبا 211 ألف نزيل و138 ألف نزيل من الدول العربية ونحو 70 ألف نزيل من الأمريكتين الشمالية والجنوبية وتوزع بقية العدد على الدول الأخرى.

    وعلى مستوى عدد ليالي الإقامة فقد بلغ عددها نحو 3.1 مليون ليلة منها 635 ألف ليلة من النزلاء من الإمارات و163 ألف ليلة لحملة جنسية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية و383 ألف ليلة لحملة الجنسية من الدول العربية الأخرى و724 ألف ليلة لنزلاء من آسيا باستثناء الدول العربية و867 ألف ليلة لحملة الجنسية الأوروبية وتوزع بقية العدد على الجنسيات الأخرى .

    وكانت إقامة العدد الأكبر من النزلاء في فنادق الخمس نجوم وبواقع 1.33 مليون نزيل تقريبا في حين وصل عدد النزلاء في الفنادق من فئة أربع نجوم 760 ألف نزيل و411 ألف نزيل في فنادق ثلاث نجوم و585 ألف نزيل في الشقق الفندقية وبقية العدد في المنشآت ذات التراخيص الموقتة.

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    الكلمات الدلالية:
    أبو ظبي, الإمارات
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