معركة مع ثعبان قاتل تمنع الشرطة من معاقبة شاب.. فيديو

رفضت الشرطة توقيع غرامة تجاوز السرعة المقررة على شاب أسترالي، عقب اكتشافها أنه في الطريق للمستشفى بعد تعرضه لهجوم من ثعبان قاتل.

وقالت الشرطة الأسترالية في بيان: "المواطن جيمي (27 عاما)، كان يقود سيارته على طريق داوسون السريع غربي كاليوب بولاية كوينزلاند عندما تحرك ثعبان بني باتجاه ساقه".

This slimy passenger would sure to make any driver hysssssterical! 🐍 😱 pic.twitter.com/PX4em08IGU — Queensland Police (@QldPolice) July 7, 2020

وأضافت "استخدم الرجل سكينا لمحاربة الثعبان الذي كان يحاول أن يعض ساقه، قبل أن يسرع إلى المستشفى خشية أن يكون تعرض للدغ".

وأشارت الشرطة، إلى أن المسعفين حضروا إلى المكان، ووجدوا أن جيمي لم يتعرض للدغ، لكنه "كان يعاني من صدمة بسبب الموقف".