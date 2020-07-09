ابن ممثلة أمريكية شهيرة يكشف آخر ما حدث لوالدته قبل اختفائها

كشف ابن الممثلة الأمريكية الشهيرة نايا ريفيرا، آخر ما حدث لوالدته قبل اختفائها في بحيرة بيرو، بولاية كاليفورنيا الأمريكية، أمس الأربعاء.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، أن ابن نايا ريفيرا، 4 سنوات، كان معها عندما خرجا في رحلة بحرية معا، أمس الأربعاء، مشيرة إلى أنه عاد وحيدا بعدما تم العثور عليه على متن قارب.

واختفت الممثلة الأمريكية الشابة نايا ريفيرا بعد خروجها إلى رحلة بحرية على متن قارب، وقالت السلطات الأمريكية، مساء أمس الأربعاء إنها ربما غرقت.

واشتهرت ريفيرا بدورها في المسلسل التلفزيوني الأمريكي الشهير "غلي"، مشيرة إلى أنها كانت تستقل قاربا في بحيرة بيرو بولاية كاليفورنيا الأمريكية قبل أن تختفي لتعثر السلطات على ابنها وحيدا على متن القارب.

وقالت شرطة مقاطعة فينتورا، إنه "تم تحديد هوية الشخص المفقود في بحيرة بيرو على أنه الممثلة نايا ريفيرا، 33 عاما".

وأضافت: "آخر مرة تم مشاهدتها كانت رفقة ابنها البالغ من العمر 4 سنوات على متن قارب، ظهر الأربعاء".

The missing person at Lake Puru has been identified as Naya Rivera, 33, of Los Angeles. SAR operation will continue at first light. @VCAirUnit @fillmoresheriff @Cal_OES pic.twitter.com/bC3qaZS3Ra — Ventura Co. Sheriff (@VENTURASHERIFF) July 9, 2020

وقالت السلطات الأمريكية إنه "تم العثور على الطفل في وقت لاحق دون أن يصاب بأذى وإنه كان بمفرده في القارب"، بحسب الشبكة، التي أشارت إلى أن الطفل أخبر المحققين أن والدته لم تعد بعدما ذهبت للسباحة.

وبدأت السلطات عملية بحث للوصول إلى الممثلة الشابة أو اكتشاف ما حدث لها، دون جدوى.