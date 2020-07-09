شاهد رد فعل غوريلا تجاه رضيع سقط من على ظهر والدته خلال مشاجرة

وثق مقطع فيديو رد فعل ذكر غوريلا تجاه رضيع سقط من على ظهر والدته خلال مشاجرة اندلعت بين أفراد القطيع داخل إحدى حدائق الحيوان البريطانية.

وسارع ذكر الغوريلا لإنقاذ الصغير وحمله بيديه بعيدا عن الأجساد المتلاحمة في غمار الشجار العنيف حتى لا يصاب بأذى.

وقال مصور المقطع، إن هذه اللقطة أظهرت أن الغوريلا لديها سلوك يشبه إلى حد كبير سلوك الإنسان.