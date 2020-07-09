اختفاء الممثلة الأمريكية والعثور على طفلها وحيدا في قارب وسط بحيرة... فيديو

وقال ضابط مقاطعة فنتورا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إنّ ريفيرا قد تكون راحت ضحية غرق محتملة في بحيرة بيرو، فيما قال النقيب "إريك بوشو"، المتحدث باسم مكتب المقاطعة في مؤتمر صحفي: "لا يوجد دليل على ارتكاب خطأ في هذه المرحلة قد تكون هذه حالة غرق".
The missing person at Lake Puru has been identified as Naya Rivera, 33, of Los Angeles. SAR operation will continue at first light. @VCAirUnit @fillmoresheriff @Cal_OES pic.twitter.com/bC3qaZS3Ra— Ventura Co. Sheriff (@VENTURASHERIFF) July 9, 2020
فيما قال الطفل خوسيه، الذي عثر عليه بالقارب وهو بصحة جيدة، للمحققين إنه ووالدته كانا يسبحان لكنها لم تعد إلى القارب.
وبعد العثور على الطفل خوسيه تم نشر فرق الغوص وطائرات الهليكوبتر والطائرات دون طيار كجزء من مهمة البحث والإنقاذ التي تم تعليقها في حوالي الساعة 10 من مساء أمس الأربعاء.
just the two of us pic.twitter.com/wCunAlGJ1B— Naya Rivera (@NayaRivera) July 7, 2020
يُشار إلى أن الممثلة ريفيرا تزوجت من الممثل رايان دورسي عام 2014 وأنجبت ابنهما خوسيه، عام 2015. ثم انفصل الزوجان في عام 2018.
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