اختفاء الممثلة الأمريكية والعثور على طفلها وحيدا في قارب وسط بحيرة... فيديو

وضعت السلطات الأمريكية الممثلة الأمريكية نايا ريفيرا، بطلة المسلسل التلفزيوني الشهير "Glee"، في قائمة المفقودين، مرجّحين فرضية أنها ماتت غرقاً في بحيرة بيرو، جنوب كاليفورنيا الأمريكية، وذلك بعد العثور على ابنها البالغ من العمر 4 سنوات بمفرده على قاربهما.

وقال ضابط مقاطعة فنتورا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إنّ ريفيرا قد تكون راحت ضحية غرق محتملة في بحيرة بيرو، فيما قال النقيب "إريك بوشو"، المتحدث باسم مكتب المقاطعة في مؤتمر صحفي: "لا يوجد دليل على ارتكاب خطأ في هذه المرحلة قد تكون هذه حالة غرق".

The missing person at Lake Puru has been identified as Naya Rivera, 33, of Los Angeles. SAR operation will continue at first light. @VCAirUnit @fillmoresheriff @Cal_OES pic.twitter.com/bC3qaZS3Ra — Ventura Co. Sheriff (@VENTURASHERIFF) July 9, 2020

​فيما قال الطفل خوسيه، الذي عثر عليه بالقارب وهو بصحة جيدة، للمحققين إنه ووالدته كانا يسبحان لكنها لم تعد إلى القارب.

وبعد العثور على الطفل خوسيه تم نشر فرق الغوص وطائرات الهليكوبتر والطائرات دون طيار كجزء من مهمة البحث والإنقاذ التي تم تعليقها في حوالي الساعة 10 من مساء أمس الأربعاء.

just the two of us pic.twitter.com/wCunAlGJ1B — Naya Rivera (@NayaRivera) July 7, 2020

​يُشار إلى أن الممثلة ريفيرا تزوجت من الممثل رايان دورسي عام 2014 وأنجبت ابنهما خوسيه، عام 2015. ثم انفصل الزوجان في عام 2018.