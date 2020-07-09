مرآة السماء… صحراء ملحية تستخدم لمعايرة ارتفاع الأقمار الصناعية

وكتبت على "تويتر": ""سالار دي أويوني" أو مرآة السماء في بوليفيا، عبارة عن مسطح ملحي يمتد لأكثر من 10 آلاف كيلومتر مربعا"، مضيفة: "تستخدم لمعايرة ارتفاع الأقمار الصناعية عن سطح الأرض خاصة أن تباين الارتفاع على سطحها لا يتجاوز مترا واحدا".
وتوجد تلك الصحراء المالحة في بلدة أويوني بجنوب غرب بوليفيا، وتعد أكبر مصنع للملح في العالم، وتشتهر بمناظرها الطبيعية الخلابة وجمالها المدهش حيث تجتذب إليها الاف السياح سنويا.
ويكمن جمال تلك المنطقة في المساحة البيضاء العاكسة لجمال الطبيعة بشكل مثير.
"سالار دي أويوني" أو مرآة السماء في #بوليفيا عبارة عن مسطح ملحي يمتد لأكثر من 10000 كيلومتر مربع.. تستخدم لمعايرة ارتفاع الأقمار الصناعية عن سطح الأرض خاصة أن تباين الارتفاع على سطحها لا يتجاوز مترا واحدا!— مجلة ناشيونال جيوغرافيك العربية (@NatGeoMagArab) July 9, 2020
الصورة: Quin Schrock
للمزيد من التفاصيل والمعرفة: https://t.co/pymmpyeduQ pic.twitter.com/OLrYyfkec7
ويوجد في تلك المنطقة نحو ثلث احتياطيات العالم من الليثيوم.المستخدم في صناعات كثيرة مثل السيراميك والزجاج والصناعات الطبية والزيوت كما يوجد بها كميات ضخمة من الصوديوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".
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