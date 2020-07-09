مرآة السماء… صحراء ملحية تستخدم لمعايرة ارتفاع الأقمار الصناعية

يوجد في بوليفيا صحراء "سالار دو أويوني"، التي تعد أكبر مسطح ملحي في العالم، ويتم الاعتماد عليها في معايرة ارتفاع الأقمار الصناعية عن سطح الأرض.

ذكرت ذلك مجلة "ناشيونال جيوغرافيك العربية"، مشيرة إلى أنها تمتد على مساحته 10 آلاف كيلومتر مربع، ويطلق عليها "مرآة السماء".

وكتبت على "تويتر": ""سالار دي أويوني" أو مرآة السماء في بوليفيا، عبارة عن مسطح ملحي يمتد لأكثر من 10 آلاف كيلومتر مربعا"، مضيفة: "تستخدم لمعايرة ارتفاع الأقمار الصناعية عن سطح الأرض خاصة أن تباين الارتفاع على سطحها لا يتجاوز مترا واحدا".

وتوجد تلك الصحراء المالحة في بلدة أويوني بجنوب غرب بوليفيا، وتعد أكبر مصنع للملح في العالم، وتشتهر بمناظرها الطبيعية الخلابة وجمالها المدهش حيث تجتذب إليها الاف السياح سنويا.

ويكمن جمال تلك المنطقة في المساحة البيضاء العاكسة لجمال الطبيعة بشكل مثير.

"سالار دي أويوني" أو مرآة السماء في #بوليفيا عبارة عن مسطح ملحي يمتد لأكثر من 10000 كيلومتر مربع.. تستخدم لمعايرة ارتفاع الأقمار الصناعية عن سطح الأرض خاصة أن تباين الارتفاع على سطحها لا يتجاوز مترا واحدا!

الصورة: Quin Schrock



للمزيد من التفاصيل والمعرفة: https://t.co/pymmpyeduQ pic.twitter.com/OLrYyfkec7 — مجلة ناشيونال جيوغرافيك العربية (@NatGeoMagArab) July 9, 2020

ويوجد في تلك المنطقة نحو ثلث احتياطيات العالم من الليثيوم.المستخدم في صناعات كثيرة مثل السيراميك والزجاج والصناعات الطبية والزيوت كما يوجد بها كميات ضخمة من الصوديوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".