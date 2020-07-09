هل توافق لو كنت منهم... طلب غريب و"شبه مستحيل" من زوار حديقة في اليابان

أصبح زوار حديقة في اليابان ملزمين بفعل أمر مستحيل خلال استمتاعهم بإحدى ألعابها، وذلك بعد إعادة افتتاحها عقب إغلاق نتيجة فيروس "كورونا" المستجد.

ويطلب من زوار حديقة "فوجي كيو هايلاند" الذين يركبون لعبة "الأفعوانية" تحديدا الاستغناء عن أكثر شيء يميز أجواء الاستمتاع بها، وهي "الصراخ" خلال دورانهم بها، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

ويهدف القائمون على الحديقة من ذلك الطلب بتقليل انتشار القطرات الصادرة عن الركاب بسرعة 80 ميل في الساعة (حركة اللعبة أثناء تشغيلها) خوفا من الإصابة بعدوى "كورونا"، ونصحتهم باستبدال الصراخ في العلن بـ"الصراخ في صمت ومن داخل قلبك"، بحسب تعبيرهم.

ولتحفيز الزوار أكثر على كبت صراخهم، فإن الحديقة دشنت هاشتاغ #KeepaSeriousFace (حافظ على وجه جاد) من أجل الدخول في تحد، هو أن يشاركوا من خلاله صورهم عبر شبكة الإنترنت خلال ركوبهم لعبة "الأفعوانية"، على أن من يظهر فيها وهو يبذل قصارى جهده لوقف صراخه سيحصل على تصاريح دخول مجانية.

ومن أجل تحفيز زوار الحديقة على الخوض في التحدي، فقد أصدرت في وقت سابق فيديو لاثنين من مديريها التنفيذيين وهو يركبون لعبة "الأفعوانية" في صمت لإثبات أنه يمكن تحقيق هذا.

ويظهر المديران التنفيذيان وهم يرتدون بذلات رسمية وكمامات، ويقومون بضبط شعرهم كلما انخفضت اللعبة لأسفل أو صعودها لأعلى أو دورانها رأسا على عقب.

ويستمر التحدي داخل الحديقة اليابانية حتى 17 يوليو/ تموز الجاري.

وشهدت اليابان لعدة أشهر معدل إصابة منخفض نسبيا بفيروس "كورونا" المستجد، على الرغم من ارتفاع حالات الإصابة به في العاصمة طوكيو في الأيام الأخيرة.

وأبلغت الدولة عن أكثر من 20000 حالة إصابة بالفيروس وعدد وفيات وصل إلى 982، وفقا لجامعة جونز هوبكنز.