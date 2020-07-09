هل توافق لو كنت منهم... طلب غريب و"شبه مستحيل" من زوار حديقة في اليابان

ويطلب من زوار حديقة "فوجي كيو هايلاند" الذين يركبون لعبة "الأفعوانية" تحديدا الاستغناء عن أكثر شيء يميز أجواء الاستمتاع بها، وهي "الصراخ" خلال دورانهم بها، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
ويهدف القائمون على الحديقة من ذلك الطلب بتقليل انتشار القطرات الصادرة عن الركاب بسرعة 80 ميل في الساعة (حركة اللعبة أثناء تشغيلها) خوفا من الإصابة بعدوى "كورونا"، ونصحتهم باستبدال الصراخ في العلن بـ"الصراخ في صمت ومن داخل قلبك"، بحسب تعبيرهم.
ولتحفيز الزوار أكثر على كبت صراخهم، فإن الحديقة دشنت هاشتاغ #KeepaSeriousFace (حافظ على وجه جاد) من أجل الدخول في تحد، هو أن يشاركوا من خلاله صورهم عبر شبكة الإنترنت خلال ركوبهم لعبة "الأفعوانية"، على أن من يظهر فيها وهو يبذل قصارى جهده لوقف صراخه سيحصل على تصاريح دخول مجانية.
今日は夫婦で心の中で絶叫❗️いろんな疲れやストレスが吹っ飛びました。— はると (@E2MMiCmqSNMrDxR) July 5, 2020
FUJIYAMAよ…またいつか会いに行くから、待っててね❗️
#真顔チャレンジ pic.twitter.com/qY84W2D4jg
#真顔チャレンジ#富士急ハイランド— ゆーゆ〜@壮絶な竹富島ロス (@yadoya_nizato) June 23, 2020
ここ以外終始気持ち悪いほど笑ってました pic.twitter.com/SBwMQKWgnn
ومن أجل تحفيز زوار الحديقة على الخوض في التحدي، فقد أصدرت في وقت سابق فيديو لاثنين من مديريها التنفيذيين وهو يركبون لعبة "الأفعوانية" في صمت لإثبات أنه يمكن تحقيق هذا.
ويستمر التحدي داخل الحديقة اليابانية حتى 17 يوليو/ تموز الجاري.
وشهدت اليابان لعدة أشهر معدل إصابة منخفض نسبيا بفيروس "كورونا" المستجد، على الرغم من ارتفاع حالات الإصابة به في العاصمة طوكيو في الأيام الأخيرة.
وأبلغت الدولة عن أكثر من 20000 حالة إصابة بالفيروس وعدد وفيات وصل إلى 982، وفقا لجامعة جونز هوبكنز.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)