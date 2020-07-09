هنا الزاهد: صدمت من رد فعل زوجي بعد علمه بتعرضي للتحرش... فيديو

أكدت الفنانة المصرية، هنا الزاهد، أنها صدمت من رد فعل زوجها، الفنان أحمد فهمي، بعدما كشفت أخيرا عن تعرضها لواقعة تحرش.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" على القناة الأولى في التلفزيون المصري، الثلاثاء: "صدمت من ردة فعله الصراحة، اتبسط وقالي برافو عليكِ، بس قالي ليه مكلمتنيش الأول؟".

ونفت الزاهد تكهن مقدم البرنامج، وائل الإبراشي، إن كان زوجها طلب منها تجاهل ما حدث، مؤكدة: "خالص قالي برافو عليك وطلب مني أتصل به على الفور في حال وقوع حوادث لها في المستقبل".

وكانت هنا الزاهد سجلت لحظة تعرضها للتحرش اللفظي ومطاردة مجموعة من الأشخاص لسيارتها، كما نشرت مقاطع الفيديو عبر حسابها على "إنستغرام".

وتظهر في الفيديو مجموعة من الأشخاص مستقلين سيارة نصف نقل يطاردون سيارة هنا ويتحرشون بها لفظيا.

وكاد المتحرشون أن يتسببوا في تعرضها لحادث سير، لكنهم هربوا بمجرد إظهارها للهاتف لتصويرهم وفقا لرواية هنا الزاهد.

وقالت هنا إنه على كل فتاة تعرضت للتحرش أن تصر على أخذ حقها وتصوير من يتحرشون بها كي يهربوا بعيدا عنها خوفا من الفضيحة.

يشار إلى أن عدد من الفنانات كشفن عن تعرضهن للتحرش، هن رانيا يوسف وسلمى أبو ضيف وسارة عبد الرحمن.