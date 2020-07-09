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    الكركم والفلفل الأسود

    5 أعشاب ينصح بها خبراء الصحة لتقوية المناعة والوقاية من الأمراض

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    منذ بدء جائحة كورونا، بات الحديث عن تقوية المناعة والوقاية من الأمراض أمرا رئيسيا وشائعا.

    لجأ عدد كبير من الناس إلى استخدام الأعشاب الطبيعية بدلا من الأدوية والعقاقير الكيميائية في هذا الشأن.

    وضع موقع "تايمز نيوز ناو" مجموعة من الأعشاب الرئيسية، التي ينصح بها خبراء الصحة من أجل تقوية المناعة والوقاية من الأمراض.

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    وجاءت تلك الأعشاب على النحو التالي:

    1- الريحان المقدس:

    تولسي هو أحد المكونات الرئيسية المستخدمة في طب الايورفيدا. تولسي، المعروفة أيضًا باسم الريحان المقدس، مشهورة في جميع أنحاء العالم بسبب خصائصها الطبية.

    يمكنك إضافة الريحان المقدس لتقوية المناعة، خاصة إذا تم استخدامه كشاي عشبي أو مضغ بعض الأوراق على معدة فارغة.

    تولسي غنية بالخصائص المضادة للميكروبات والمضادة للالتهابات ومعروفة بتحسين المناعة ضد مسببات الأمراض، خاصة تلك التي تسبب التهابات الجهاز التنفسي والحنجرة.

    2- الزنجبيل:

    يستخدم الزنجبيل أو الزنجبيل الجاف كمكون شائع في طب الأعشاب.

    الزنجبيل غني بالخصائص المضادة للبكتيريا والمضادة للالتهابات ويستخدم كعلاج منزلي شائع للسعال والبرد في شكل شاي، ويمكن أن يساعد في تعزيز المناعة بشكل طبيعي.

    3- الكركم:

    الكركم هو أحد مكونات طب الأعشاب، حتى أن العالم الغربي على استهلاك الكركم في شكل أقراص، يستخدم الكركم محليًا كتوابل شائعة تضاف إلى الأطعمة في الهند.

    غالبًا ما يستخدم الحليب الذهبي، لعلاج آلام العضلات، أو حتى كإسعافات أولية في حالة الإصابة. يحتوي الكركم على العديد من المكونات التي يمكن أن تساعد في مكافحة الأمراض.

    4- جيلوي:

    جيلوي هو عشب طبيعي يُشاد به على أنه "جذر الخلود". جيلوي يحتوي على نسب قوية من مضادات الأكسدة التي تساعد في إزالة السموم من الجسم وتقليل نشاط الجذور الحرة. جيلوي غني أيضًا بخصائصه المضادة للميكروبات.

    5- الأشغواندا:

    هو عشب طبيعي آخر تم استخدامه في العلاجات المختلفة. إنه جيد للصحة الجسدية والعقلية.

    يمكن أن تساعد أشواغاندا الأشخاص الذين يعانون من التوتر والقلق والأرق لأنها تساعد على تهدئة العقل.

    نظرًا لأن النوم يلعب دورًا مهمًا في الصحة العامة، فإن أشواغاندا هي عشب طبيعي مهم للحفاظ على صحة جسمك وعقلك. كما أنها غنية بمضادات الأكسدة وتساعد في تعزيز المناعة.

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    الكلمات الدلالية:
    الجهاز المناعي, جهاز المناعة, المناعة, مناعة, فيروس كورونا, الأعشاب الطبيعية, أعشاب نباتية, طب الأعشاب
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