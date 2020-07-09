من هو زوج الأميرة الأردنية راية؟

وبحسب تقرير لشبكة "CNN"، فإن فارس نيد دونوفان يعرف نفسه على موقعه الرسمي بأنه صحفي بريطاني مقيم في لندن، وأنشأ دونوفان بصورة منفصلة حسابا على موقع التواصل تويتر يحمل اسم "UK laws" الذي يقوم بصورة مباشرة بإعادة تغريد القوانين الجديدة الصادرة عن الحكومة البريطانية.
وكتب دونوفان على موقعه أن اهتماماته تتمحور أساسا حول آسيا وبالتحديد منطقة الشرق الأوسط وشبه الجزيرة الهندية ملقيا الضوء على اهتمامه الأكاديمي بالتاريخ، مضيفا أنه "أنهى مؤخرا دورة مكثفة باللغة العربية التي علمته أمرين: أن لغتي العربية ليست جيدة جدا وأنني سأبقى أحاول تحسينها".
شكرا لكم على تهنئتكم لنا بمناسبة زواجنا والذي كان مقررا عقده في الاردن في شهر نيسان 2020. ولكن بسبب جائحة "كورونا" وللحفاظ على أمان عائلة زوجي المقيمين في بريطانيا، تقرر اقامة الحفل هناك.— Raiyah bint Al-Hussein (@RaiyahHKJ) July 7, 2020
ونحن نتطلع بإذن الله تعالى ان نحتفل معكم في الاردن عندما يسمح الوضع لذلك.
وكانت مراسم خطوبة الأميرة راية على دونوفان قد تمت في الـ 26 من شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بحسب وكالة الأنباء الاردنية .
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