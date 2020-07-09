من هو زوج الأميرة الأردنية راية؟

تم في المملكة المتحدة البريطانية عقد قران الأميرة راية بنت الحسين على فارس نيد دونوفان، بحضور الملكة نور الحسين وسفير المملكة الأردنية الهاشمية في لندن، عمر النهار، وعائلة دونوفان، فمن هو فارس نيد دونوفان؟

وبحسب تقرير لشبكة "CNN"، فإن فارس نيد دونوفان يعرف نفسه على موقعه الرسمي بأنه صحفي بريطاني مقيم في لندن، وأنشأ دونوفان بصورة منفصلة حسابا على موقع التواصل تويتر يحمل اسم "UK laws" الذي يقوم بصورة مباشرة بإعادة تغريد القوانين الجديدة الصادرة عن الحكومة البريطانية.

وكتب دونوفان على موقعه أن اهتماماته تتمحور أساسا حول آسيا وبالتحديد منطقة الشرق الأوسط وشبه الجزيرة الهندية ملقيا الضوء على اهتمامه الأكاديمي بالتاريخ، مضيفا أنه "أنهى مؤخرا دورة مكثفة باللغة العربية التي علمته أمرين: أن لغتي العربية ليست جيدة جدا وأنني سأبقى أحاول تحسينها".

شكرا لكم على تهنئتكم لنا بمناسبة زواجنا والذي كان مقررا عقده في الاردن في شهر نيسان 2020. ولكن بسبب جائحة "كورونا" وللحفاظ على أمان عائلة زوجي المقيمين في بريطانيا، تقرر اقامة الحفل هناك.

ونحن نتطلع بإذن الله تعالى ان نحتفل معكم في الاردن عندما يسمح الوضع لذلك. — Raiyah bint Al-Hussein (@RaiyahHKJ) July 7, 2020

وكانت مراسم خطوبة الأميرة راية على دونوفان قد تمت في الـ 26 من شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بحسب وكالة الأنباء الاردنية .