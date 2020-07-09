شائعة روجها "فنان هارب" تثير الجدل في مصر... ونقابة الممثلين ترد

نفى الممثل المصري، أحمد عيد، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا بشأن شائعة مرضه.

وكان مستخدمو "السوشيال ميديا" تداولوا أنباء مؤخرا حول تعرض أحمد عيد لغيبوبة سكر ومكوثه في المنزل، بحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية.

وقال: "أنا الحمدلله بصحة جيدة، وأرد على جميع التليفونات عادي جدا، ومندهش جدا من ظهور شائعة مرضي التي أحاول نفيها منذ 3 أيام، ورغم ذلك هناك تصميم أنني مريض".

وأوضح، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية، أن الخبر جرى نقله من صفحة الممثل المصري عمرو واكد، ولأن لديه متابعين كثيرين، الخبر انتشر بشكل سريع جدا.

ولفت أحمد عيد إلى أنه كذب خبر مرضه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وفي سياق متصل، أشار نقيب الممثلين المصريين، الدكتور أشرف زكي لصحيفة "اليوم السابع" إلى أن "هناك أحد الممثلين الهاربين هو الذي ساهم في انتشار هذه الشائعة بغرض الهجوم على نقابة المهن التمثيلية، وانتقاد الدولة المصرية، داعيا الجميع بعدم الانسياق وراء مثل هؤلاء الهاربين أو الشائعات المغرضة".

يشار إلى أن آخر أعمال أحمد عيد الفنية هو فيلم "خلاويص"، التي تدور أحداثه في إطار كوميدي، ومن تأليف لؤي السيد وفيصل عبد الصمد، ومن إخراج خالد الحلفاوي، ويشارك في بطولته أيتن عامر وأحمد فؤاد سليم وطارق عبد العزيز ومحمد حاتم ومحسن منصور وسامي مغاوري.