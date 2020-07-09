"تيك توك" تحذف 49 مليون مقطع فيديو بسبب التعري والمخدرات

أزالت منصة "تيك توك" ما يزيد على 49 مليون مقطع فيديو لانتهاكها شروط المحتوى خلال ستة أشهر فقط، وفقًا لأحدث تقرير عن الشفافية نشرته الشركة اليوم الخميس.

وبحسب شبكة "سي إن بي سي"، قالت "تيك توك"، في تقرير الشفافية الثاني لها، إن أقل من 1% من جميع مقاطع الفيديو المنشورة على المنصة تتم إزالتها بسبب انتهاكات المحتوى.

في الهند، حيث تم حظر التطبيق الأسبوع الماضي، تمت إزالة 16.5 مليون مقطع فيديو، وهو ما يزيد تقريبًا بأربع مرات عن أي بلد آخر. الولايات المتحدة، التي تنظر في حظر التطبيق، جاءت في المرتبة الثانية بحذف 4.6 مليون مقطع.

على الصعيد العالمي، كان السبب الرئيسي للإزالة هو محتوى "تعري البالغين والأنشطة الجنسية"، حيث تمت إزالة واحد من كل أربعة مقاطع فيديو محذوفة لهذا السبب في ديسمبر/ كانون الأول.

وشملت الأسباب الأخرى تعاطي الكحول والمخدرات والعنف وإيذاء النفس أو الانتحار. انتهكت أقل من 1% من مقاطع الفيديو التي تمت إزالتها سياسات "تيك توك" بشأن الكلام الذي يحض على الكراهية والنزاهة والأصالة والأفراد والمنظمات الخطيرة.

وقالت الشركة الصينية إنها تلقت 500 طلب من الحكومات ووكالات إنفاذ القانون في 26 دولة خلال النصف الثاني من عام 2019، وهذا يزيد بنسبة 67% في النصف الأول من ذلك العام، عندما تلقت 298 طلبًا.