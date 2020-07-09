سمية الخشاب توجه رسالة للفتيات بشأن التحرش... فيديو

نددت الفنانة المصرية، سمية الخشاب، على حوادث التحرش التي ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، والقضية المثارة حاليا حول واقعة تحرش أحمد بسام زكي، الطالب السابق في الجامعة الأمريكية بـ 50 فتاة.

وعبر مقطع مصور لها نشرته عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، وجهت سمية الخشاب رسالة إلى الفتيات أن يكن قويات ويواجهن التحرش بالاستعانة بالجهات المختصة التي لن تتوانى عن مساعدتهن.

كذلك طلبت منهن أن يعرفن حقوقهن ويطالبن بها، وأكدت أن "لأ تعني لأ"، وأي محاولة للتحرش لابد أن تنتهي بعقاب المتحرش عقابا رادعا.

كما كتبت الممثلة المصرية مع رسالتها المصورة: "لكل بنت تعرضت للتحرش او الاغتصاب، احنا معاكي والمجتمع معاكي!! التحرش والاغتصاب جرائم ليس لها اي مبرر!! والتحرش والاعتداء اللفظي او الجسدي مرفوض تماما!!! ارجوكي متسيبيش حقك. انتي انثي يعني الحياه يعني عصب كل حاجة".

وتابعت: "لا تكوني سلبية وتتنازلي عن حقك وتمنحي حق للمتحرش او المغتصب أن يفعل ذلك في غيرك! لأ يعني لأ!! واوعوا تخافوا من الابتزاز، انتوا أقوى من أي حاجة. ولأ يعني لأ، لكم كل الدعم حبايبي وكلكم أبطال".

وأصدرت النيابة العامة المصرية، الاثنين الماضي، قرارا بحبس المتهم أحمد بسام زكي أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات في اتهامه بالتحرش والاغتصاب.

وبحسب بيان صادر عن النيابة العامة المصرية، "أمر النائب العام بحبس المتهم أحمد بسام زكي أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالشروع في مواقعة فتاتين بغير رضاهما، وهتكه عرضهما وفتاة أخرى بالقوة والتهديد وكان عُمر إحداهن لم يبلغ 18 سنة، وتهديدهن وأخريات بإفشاء ونسبة أمور لهن مخدشة لشرفهن".

وجاء في البيان الذي نشرته النيابة العامة المصرية على صفحتها الرسمية على "فيسبوك": "...كان ذلك مصحوبًا بطلب ممارسته الرذيلة معهن وعدم إنهاء علاقتهن به، وتحريضهن على الفسق بإشارات وأقوال، وتعمده إزعاجهن ومضايقتهن بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وتعديه بذلك على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكه حرمة حياتهن الخاصة، وإرساله لهن بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية دون موافقتهن، واستخدامه حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية لارتكاب تلك الجرائم".