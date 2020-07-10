خبراء يبينون ميزات الخبز الصحي

أعلنت منظمة الجودة "روس كاتشيستفو" الروسية التي تضم مجموعة خبراء، أن المشترين هذه الأيام يفضلون الخبز المصنوع من أنواع غير تقليدية من الدقيق أو تلك التي تحتوي على بذور مختلفة أو الخبز الخالي من الخميرة.

قالت السكرتيرة العلمية لمعهد أبحاث صناعة المخابز، أولغا تيورينا، إنه من المستحيل صنع الخبز دون دقيق القمح والجاودار، لذلك يتم استخدام أنواع الدقيق غير التقليدية فقط كمكونات إضافية. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تضاف حبوب مختلفة إلى الخبز، على سبيل المثال، بذور عباد الشمس الغنية بفيتامين "بي 6" وE. ويعتبر هذا الخبز المصدر الأمثل للكربوهيدرات المعقدة، حيث يتم امتصاص المنتج في الجسم لفترة طويلة ما يعطي شعورًا بالشبع. ومن الجيد إضافة بذور الكتان الغنية بأوميغا 3 (حمض ألفا لينوليك) والكثير من الألياف الجيدة للقلب، إلى الخبز.

أما الخبز الخالي من الخميرة هو في الحقيقة خبز العجين المخمر، ولكنه يحتوي أيضًا على الخميرة. وأوضح الخبراء أنه "لهذا السبب، لا يوجد خبز من دون خميرة، وبالتالي، إن كتب على كيس الخبز "خبز خالي من الخميرة" فإن هذه حيلة تسويقية فقط.

في سياق آخر، يعتقد معظم المكسيكيين بشكل واسع، أن تناول الخبز يساعد الناس على التعافي من الصدمة. على وجه الخصوص، يقولون إن تناول خبز القمح أو التورتيا الباردة يخلص الإنسان من الشعور بالاضطراب.