إغلاق مطعم في الإمارات أعلن عن وجبة "برغر" بـ 816 دولارا... فيديو

View this post on Instagram

اقتصادية رأس الخيمة تغلق وتخالف المنشأة التجارية صاحبة الإعلان عن بيع بيرغر بسعر 3000 درهم لوضعها بيان تجاري على منتجات لا تطابق الحقيقة كما وقد فرضت الاقتصادية بدورها غرامة مالية وفقاً لجدول المخالفات المعتمد . ⠀ حيث قامت الفرق التفتيشية بزيارة المنشأة للتأكد من مصداقية ومطابقة الإعلان الترويجي والذي ثبت عدم صحة ما تمت الاشارة إليه في الإعلان الترويجي ⠀ وأشار سعادة د. عبدالرحمن الشايب النقبي مدير عام الدائرة بأن الإعلانات المضللة تكون ذات رد فعل عكسي وتثير استياء المجتمع وتعرض المنشأة للمخالفة فضلاً عن السخرية المجتمعية من مثل هذه التصرفات التي تكون مادة دسمة لوسائل التواصل الاجتماعي وقد يستغلها البعض للاساءة لدولة الإمارات ونتمنى من المنشآت الدقة في مثل هذه الإعلانات التي تظهر المجتمع بصورة سلبية ⠀ .⠀ .⠀ RAKDED violated the establishment of the advertisement of selling burger with 3000 AED for showing a commercial advertisement against the true ⠀ .⠀ .⠀ #rakded⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #rakded2020⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ‎#دائرة_التنمية_الاقتصادية⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ‎#حيثما_تجتمع_الأعمال ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #منصة_أعمال_رأس_الخيمة⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #rak_business_platform