إغلاق مطعم في الإمارات أعلن عن وجبة "برغر" بـ 816 دولارا... فيديو

قررت السلطات الإماراتية، إغلاق مطعم في مدينة رأس الخيمة بعد ترويجه لإعلان عن بيع برغر بسعر 3000 درهم (816 دولارا).

وأوضحت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة في دولة الإمارات، أن "المطعم وضع بيانا تجاريا على منتجات لا تطابق الحقيقة، لذلك فرضت عليه غرامة مالية، وفقا لجدول المخالفات المعتمد".

وأكدت أن "الفرق التفتيشية قامت بزيارة المنشأة للتأكد من مصداقية ومطابقة الإعلان الترويجي، والذي ثبت عدم صحة ما تمت الإشارة إليه في الإعلان".

وكان المطعم قد أعلن عن "وجبة برغر" بقيمة 3000 درهم، مؤكدا أن البرغر مصنوع من لحم الواغبو الشهير، بخلطة سرية، ومذبوح وفق الشريعة الإسلامية.

وأثار الإعلان جدلا على مواقع التواصل؛ نظرا للسعر المبالغ فيه مقابل وجبة برغر، ما دفع صاحب الإعلان للخروج مجددا في مقطع آخر، لتوضيح اللبس، مؤكدا أن "السعر المعلن 3000 درهم ليس حقيقيا وإنما سعر الوجبة الأصلي 60 درهما (16 دولارا).

وأضاف "تم وضع مبلغ 3000 درهم في الإعلان كاختبار لمحبي مطعمه".

وتابع "من دفع 3000 درهم، سيتم إعادة المبلغ إليه، ومنحه الوجبة مجانا، كما سيتم منحه قسيمة بمبلغ 3600 درهم (980 دولارا)".

ولاحقا، نشر المطعم، القرار الإلزامي بالإغلاق، وكتب "تم إيقاف غوريلا برغر حتى إشعار آخر".

(1 دولار أمريكي= 3.6730 درهم إماراتى).