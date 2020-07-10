إغلاق مطعم في الإمارات أعلن عن وجبة "برغر" بـ 816 دولارا... فيديو

وأوضحت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة في دولة الإمارات، أن "المطعم وضع بيانا تجاريا على منتجات لا تطابق الحقيقة، لذلك فرضت عليه غرامة مالية، وفقا لجدول المخالفات المعتمد".
وأكدت أن "الفرق التفتيشية قامت بزيارة المنشأة للتأكد من مصداقية ومطابقة الإعلان الترويجي، والذي ثبت عدم صحة ما تمت الإشارة إليه في الإعلان".
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اقتصادية رأس الخيمة تغلق وتخالف المنشأة التجارية صاحبة الإعلان عن بيع بيرغر بسعر 3000 درهم لوضعها بيان تجاري على منتجات لا تطابق الحقيقة كما وقد فرضت الاقتصادية بدورها غرامة مالية وفقاً لجدول المخالفات المعتمد . ⠀ حيث قامت الفرق التفتيشية بزيارة المنشأة للتأكد من مصداقية ومطابقة الإعلان الترويجي والذي ثبت عدم صحة ما تمت الاشارة إليه في الإعلان الترويجي ⠀ وأشار سعادة د. عبدالرحمن الشايب النقبي مدير عام الدائرة بأن الإعلانات المضللة تكون ذات رد فعل عكسي وتثير استياء المجتمع وتعرض المنشأة للمخالفة فضلاً عن السخرية المجتمعية من مثل هذه التصرفات التي تكون مادة دسمة لوسائل التواصل الاجتماعي وقد يستغلها البعض للاساءة لدولة الإمارات ونتمنى من المنشآت الدقة في مثل هذه الإعلانات التي تظهر المجتمع بصورة سلبية ⠀ .⠀ .⠀ RAKDED violated the establishment of the advertisement of selling burger with 3000 AED for showing a commercial advertisement against the true ⠀ .⠀ .⠀ #rakded⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #rakded2020⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #دائرة_التنمية_الاقتصادية⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #حيثما_تجتمع_الأعمال ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #منصة_أعمال_رأس_الخيمة⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #rak_business_platform
وكان المطعم قد أعلن عن "وجبة برغر" بقيمة 3000 درهم، مؤكدا أن البرغر مصنوع من لحم الواغبو الشهير، بخلطة سرية، ومذبوح وفق الشريعة الإسلامية.
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🦍 بعد انتظار طويل #غوريلا_برجر في مطعم #واوان_مصل #gorillaburger #gorilla #wawanprotein #teamwawan#adelwawan
وأثار الإعلان جدلا على مواقع التواصل؛ نظرا للسعر المبالغ فيه مقابل وجبة برغر، ما دفع صاحب الإعلان للخروج مجددا في مقطع آخر، لتوضيح اللبس، مؤكدا أن "السعر المعلن 3000 درهم ليس حقيقيا وإنما سعر الوجبة الأصلي 60 درهما (16 دولارا).
وأضاف "تم وضع مبلغ 3000 درهم في الإعلان كاختبار لمحبي مطعمه".
وتابع "من دفع 3000 درهم، سيتم إعادة المبلغ إليه، ومنحه الوجبة مجانا، كما سيتم منحه قسيمة بمبلغ 3600 درهم (980 دولارا)".
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نحبكم نحبكم نحبكم كان اختبار ولاء لعملائنا و احبتنا وشكرا لكم على الدعم سعر #غوريلا_برجر 🦍 (٦٠درهم ) فقط ولكن حبينا نسوي دعاية مختلفه انها سعرها ٣٠٠٠درهم و نشوف ردة فعلكم احبتنا والي شرو البرجر راح ترجع لهم ٣٠٠٠درهم و البرجر اكيد بتكون ضيافه مجانية واشتراك بقسمه ٣٦٠٠ درهم فوقها و عليكم بالعافيه اخوانكم أدارة مطعم #واوان_مصل 🦍 🇰🇼❤️🇦🇪 وهذا الفيديو كامل مصور مع الوقت والتاريخ عشان الكل يعرف انه غير مفبرك نحبكم ❤️ #gorillaburger #gorilla #wawanprotein #teamwawan#adelwawan
ولاحقا، نشر المطعم، القرار الإلزامي بالإغلاق، وكتب "تم إيقاف غوريلا برغر حتى إشعار آخر".
(1 دولار أمريكي= 3.6730 درهم إماراتى).
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تم إيقاف غوريلا 🦍 برغر حتى اشعار اخر . #gorillaburger #gorilla #wawanprotein #teamwawan#adelwawan
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