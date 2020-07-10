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    برغر

    إغلاق مطعم في الإمارات أعلن عن وجبة "برغر" بـ 816 دولارا... فيديو

    © flickr.com / chichacha
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    قررت السلطات الإماراتية، إغلاق مطعم في مدينة رأس الخيمة بعد ترويجه لإعلان عن بيع برغر بسعر 3000 درهم (816 دولارا).

    وأوضحت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة في دولة الإمارات، أن "المطعم وضع بيانا تجاريا على منتجات لا تطابق الحقيقة، لذلك فرضت عليه غرامة مالية، وفقا لجدول المخالفات المعتمد".

    وأكدت أن "الفرق التفتيشية قامت بزيارة المنشأة للتأكد من مصداقية ومطابقة الإعلان الترويجي، والذي ثبت عدم صحة ما تمت الإشارة إليه في الإعلان".

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    اقتصادية رأس الخيمة تغلق وتخالف المنشأة التجارية صاحبة الإعلان عن بيع بيرغر بسعر 3000 درهم لوضعها بيان تجاري على منتجات لا تطابق الحقيقة كما وقد فرضت الاقتصادية بدورها غرامة مالية وفقاً لجدول المخالفات المعتمد . ⠀ حيث قامت الفرق التفتيشية بزيارة المنشأة للتأكد من مصداقية ومطابقة الإعلان الترويجي والذي ثبت عدم صحة ما تمت الاشارة إليه في الإعلان الترويجي ⠀ وأشار سعادة د. عبدالرحمن الشايب النقبي مدير عام الدائرة بأن الإعلانات المضللة تكون ذات رد فعل عكسي وتثير استياء المجتمع وتعرض المنشأة للمخالفة فضلاً عن السخرية المجتمعية من مثل هذه التصرفات التي تكون مادة دسمة لوسائل التواصل الاجتماعي وقد يستغلها البعض للاساءة لدولة الإمارات ونتمنى من المنشآت الدقة في مثل هذه الإعلانات التي تظهر المجتمع بصورة سلبية ⠀ .⠀ .⠀ RAKDED violated the establishment of the advertisement of selling burger with 3000 AED for showing a commercial advertisement against the true ⠀ .⠀ .⠀ #rakded⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #rakded2020⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ‎#دائرة_التنمية_الاقتصادية⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ‎#حيثما_تجتمع_الأعمال ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #منصة_أعمال_رأس_الخيمة⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #rak_business_platform

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    وكان المطعم قد أعلن عن "وجبة برغر" بقيمة 3000 درهم، مؤكدا أن البرغر مصنوع من لحم الواغبو الشهير، بخلطة سرية، ومذبوح وفق الشريعة الإسلامية.

    وأثار الإعلان جدلا على مواقع التواصل؛ نظرا للسعر المبالغ فيه مقابل وجبة برغر، ما دفع صاحب الإعلان للخروج مجددا في مقطع آخر، لتوضيح اللبس، مؤكدا أن "السعر المعلن 3000 درهم ليس حقيقيا وإنما سعر الوجبة الأصلي 60 درهما (16 دولارا).

    وأضاف "تم وضع مبلغ 3000 درهم في الإعلان كاختبار لمحبي مطعمه".

    وتابع "من دفع 3000 درهم، سيتم إعادة المبلغ إليه، ومنحه الوجبة مجانا، كما سيتم منحه قسيمة بمبلغ 3600 درهم (980 دولارا)".

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    نحبكم نحبكم نحبكم كان اختبار ولاء لعملائنا و احبتنا وشكرا لكم على الدعم سعر #غوريلا_برجر 🦍 (٦٠درهم ) فقط ولكن حبينا نسوي دعاية مختلفه انها سعرها ٣٠٠٠درهم و نشوف ردة فعلكم احبتنا والي شرو البرجر راح ترجع لهم ٣٠٠٠درهم و البرجر اكيد بتكون ضيافه مجانية واشتراك بقسمه ٣٦٠٠ درهم فوقها و عليكم بالعافيه اخوانكم أدارة مطعم #واوان_مصل 🦍 🇰🇼❤️🇦🇪 وهذا الفيديو كامل مصور مع الوقت والتاريخ عشان الكل يعرف انه غير مفبرك نحبكم ❤️ #gorillaburger #gorilla #wawanprotein #teamwawan#adelwawan

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    ولاحقا، نشر المطعم، القرار الإلزامي بالإغلاق، وكتب "تم إيقاف غوريلا برغر حتى إشعار آخر".

    (1 دولار أمريكي= 3.6730 درهم إماراتى).

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    أخبار المنوعات, مطعم, وجبة برغر, الإمارات
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