ميريام فارس تنشر صورا بعدسة طفلها ذي الـ 4 سنوات

نشرت النجمة اللبنانية، ميريام فارس، صورا، على حسابها في موقع "إنستغرام" التقطها لها طفلها جايدن البالغ من العمر 4 سنوات.

وشاركت ميريام متابعيها، عبر صفحتها الخاصة، مجموعة من الصور من جلسة التصوير ظهرت فيها بكامل عفويتها حيث علّقت قائلة: "بعدسة جايدن".

وظهرت ميريام بفستان من النوع التريكو والبالغ سعره 900 دولار يحتوي على 3 ألوان، الأخضر والأصفر والبينك، كما اعتمدت تسريحة شعر بسيطة وإكسسوارات مناسبة.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 📸 by Jayden💙 Публикация от Myriam Fares (@myriamfares) 7 Июл 2020 в 7:34 PDT

واعتادت النجمة اللبنانية مشاركة متابيعها بأحداثها اليومية، إذ نشرت في 3 مايو/ أيار حفل ميلادها داخل منزلها في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

وطرحت الفنانة اللبنانية، ميريام فارس، أغنية مصورة جديدة، لكن هذه المرة بصحبة ابنها الوحيد في ظهور نادر له، والتي تم تصويرها بداخل منزلها خلال فترة الحجر المنزلي، المفروض من جانب الحكومة اللبنانية لتجنب تفشي وباء "كورونا" العالمي.

وتظهر ميريام فارس في الأغنية التي تحمل اسم "قرقيعان وقرقيعان" وهي تلهو مع ابنها "جايدن" البالغ من العمر 4 سنوات بداخل غرف شاسعة المساحة للعب الأطفال وآلات التمارين الرياضية.