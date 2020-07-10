وفاة الفنان المصري محمود رضا عن عمر يناهز 90 عاما... صور

توفي منذ قليل، الفنان محمود رضا، عن عمر يناهز 90 عاما، وهو أشهر راقص ومصمم رقصات، ومؤسس فرقة "رضا" للفنون الشعبية.

وقال الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، في تصريح خاص لموقع "مصراوي": "رحل الفنان الكبير محمود رضا، البقاء لله"، لافتا إلى أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد الجنازة والعزاء.

وشارك الفنان لراحل #محمود_رضا في العديد من الأعمال الفنية، ومن أبرز أفلامه "ساحر النساء" و"قلوب حائرة" و"غرام في الكرنك" pic.twitter.com/D7N3hFQDfq — مجلة هي (@hiamag) July 10, 2020

وفي السياق، نعت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، الفنان محمود رضا أحد مؤسسي فرقة "رضا" للفنون الشعبية الذي غيبه الموت اليوم الجمعة.

وقالت إن "الفنان الراحل يعد واحدًا من أساطير الفنون الشعبية وعبرت تصميماته عن الروح المميزة للفنون الاستعراضية المصرية كما نجح في الوصول إلى العالمية بالفرقة التي باتت سفيرًا لقوى مصر الناعمة".

مع السلامه محمود رضا ..ربنا يرحمك ويجازيك خير عن كل لحظات السعاده والجمال ال رسمتها وسبتها في حياتنا 🙏🙏🙏🌹🌹🌹 pic.twitter.com/HJm73ksKib — اسلام جابر (@islamjaber77) July 10, 2020

ولد محمود رضا عام 1930 بالقاهرة، تخرج في كلية التجارة بجامعة القاهرة عام 1954، وأسس فرقة رضا للفنون الشعبية مع شقيقه الراحل على رضا، وضع الكثير من تصميات الاستعراضات التي وصلت بالفرقة الى العالمية، شارك في الأعمال السينمائية التي قدمتها فرقة رضا وغيرها، كما طاف بعدة بلدان بالصعيد والأرياف حتى يتمكن من نقل صورة واضحة عن العادات والتقاليد في مختلف المحافظات والتي برزت مصداقيتها في تصميماته والتي نجحت في تغيير نظرة المجتمع لهذا المجال.

المبهج وحلو الروح، محمود رضا 💙

من اساطير الرقص الاستعراضي ومؤسس "فرقة رضا" مع اخوه "على رضا".

من افلامه غرام في الكرنك، اجازة نص السنة وساحر النساء.

آخر تصميم استعراضات عمله كان في فوازير ابيض وإسود سنة 1997.

وآخر أعماله في التمثيل كان مسلسل قمر 14 سنة 2008.

ربنا يرحمه 🌻 pic.twitter.com/w3J1VlXEEN — Nou 🏳️ (@noumashe) July 10, 2020

جدير بالذكر أن محمود رضا هو والد الفنانة شيرين رضا، وشارك في بطولة عدد من الأفلام السينمائية بينها "غرام في الكرنك".