الواحد بوزن طن... بريطانيا تعيد حيوانا اختفى قبل 6 آلاف عام... صور

تعمل السلطات البريطانية على إعادة حيوان اختفى من أراضيها قبل نحو 6 آلاف عام، من خلال إعادة دمجه وتوطينه في البيئة الطبيعية عبر إطلاق أول قطيع بري له.

وستطلق السلطات البريطانية أول قطيع بري صغير من ثيران البيسون المهددة بالانقراض في مقاطعة كينت ضمن خطة وضعت في ربيع العام الحالي.

وسيطلق القطيع الصغير المؤلف من ثور ذكر وثلاث إناث في غابة أشجار صنوبر لخلق بيئة طبيعية من شأنها تعزيز حياة الحشرات والطيور والنباتات الأخرى.

وبحسب صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، سيتكاثر هذا القطيع في بيئة طبيعية بعد جلبها من هولندا وبولندا، حيث نجحت عمليات التكاثر هناك.

ونوه الخبير بول هاداواي، العامل في جمعية "كينت وايلد لايف ترست" البريطانية، إلى أن هذا المشروع هو الحل الأمثل لمشكلة التنوع البيئي وهي الحل الأمثل لمشكلة المناخ التي نعاني منها الآن.

وأشار هاداواي إلى أن استخدام الأنواع الحيوانية البرية المفقودة مثل ثور البيسون لإعادة إحياء البيئة والتوازن الطبيعي هو "مفاح" لخلق الوفرة الحيوة في الناظر الطبيعية في البلاد.

AMAZING STUFF! Wild bison to return to the UK for the first time in 6000 years!! If you predicted this ten years ago you'd be laughed out of the room!



And to celebrate, we have: Best PP19 Bizon loadout for Warzone. What a treat this is. xoxohttps://t.co/CRhGPbW6rh pic.twitter.com/igDc9dJkh5 — Metabomb (@Metabomb) July 10, 2020

وتقوم ثيران البيسون باكل لحاء الأشجار وفرك جلدها به بهدف إزالة الفراء الكثيف بعد فصل الشتاء، ما يخلق بيئة خصبة للحشرات الصغيرة في الخشب الميت والتي بدورها توفر طعاما للطيور.

Did you hear about our exciting plans to introduce #bison, an ecosystem engineer to help bring back wildlife as part of our #WilderBlean partnership project @WildwoodTrust? We're excited to embark on this journey. Read more: https://t.co/QfYIH5LLkz #NaturalSolutions #WilderKent pic.twitter.com/16gFVCHCXo — Kent Wildlife Trust (@KentWildlife) July 10, 2020

وسيعمل القطيع على إيجاد مساحات مشمسة بين الغابات من شأنها أن تعزز حياة بعض أنواع الزهور، ويتوقع الخبراء أن يكون الحمام والسلاحف من بين المستفيدين من هذه المساحات.

Wild bison extinct in Britain for 15,000 years make a comeback https://t.co/0heuEEBCZ2 pic.twitter.com/mnRyk4koGc — London Globe (@london_globe) July 10, 2020

وينوه الخبراء إلى أن هذه الثيران عاشت قبل حوالي 6000 عام في بريطانيا قبل أن تختفي وتنقرض بسبب الصيد وتغير البيئة وأمان الرعي، مؤكدين على أن البيسون الأوربي الذي سيطلق في الغابة قريب جدا للصنف المنقرض.

وتعتبر ثيران البيسون الأوروبي واحدة من أكبر الثدييات في العام ويصل وزنه لنحو طن، ومعروف بقدرته الكبيرة على الاندماج بالبيئة المحيطة.