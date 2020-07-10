منها القهوة... منتجات غير متوقعة تسبب رائحة كريهة في الفم

تحفز بعض المنتجات ومنها البصل والثوم، ظهور رائحة كريهة من الفم، ولكن هناك بعض المنتجات الأخرى التي تكون ذات رائحة شهية ولكنها تسبب أيضا ظهور رائحة كريهة من الفم.

الحمضيات

أظهرت الدراسات أن الأحماض الطبيعية في الحمضيات يمكن أن تحفز نشاط البكتيريا التي تسبب الروائح الكريهة. هذا لا يعني أن الحمضيات سيئة، ولكن بعد تناولها، من الأفضل شطف الفم بالماء.

المنتجات التي تحتوي على بروتينات عالية

النظام الغذائي الغني بالبروتين هو أحد أسباب رائحة الفم الكريهة، حيث تقوم البكتيريا التي تعيش في الفم (بعد تناول منتجات عالية البروتين) على انتاج الأمونيا التي تسبب رائحة الفم الكريهة

وينصح الأطباء بشرب الشاي الأخضر، بعد تناول هذه المنتجات، أو تناول وجبة خفيفة من السبانخ بعد الوجبة الرئيسية.

صلصة المعكرونة

منتج آخر غير متوقع يسبب رائحة الفم الكريهة، ومثل الأحماض الموجودة في الحمضيات، فإن الأحماض الموجودة في صلصة المعكرونة تسبب رائحة كريهة في الفم. وينصح الخبراء أيضا بشطف الفم بالماء بعد أو أثناء تناول الصلصة.

منتجات الألبان

تعد الأحماض الأمينية الموجودة في الحليب والجبن وغيرها من المنتجات ذات الصلة طعاما شهيا للبكتيريا التي تسبب رائحة كريهة في الفم، حيث يجب شرب الماء بعد شرب الحليب لتلافي هذه الروائح.

زبدة الفول السوداني

تبقى زبدة الفول السوداني، بسبب هيكلها الكثيف، في الفم لفترات طويلة، وتصبح أهداف للبكتيريا التي تتغذى على البروتينات، والتي بدورها تقوم بإفراز الأمونيا.

وينصح الأطباء بتنظيف الأسنان مباشرة بعد تناول زبدة الفول السوداني لتلافي ظهور رائحة كريهة في الفم، حسب موقع "medikforum".

القهوة

على الرغم من رائحتها، التي يعشقها الملايين، إلى أن الأحماض والإنزيمات الطبيعية الموجودة في حبوب القهوة تجفف الغشاء المخاطي للفم، وبالتالي فتح الباب للبكتيريا.

ولتفادي ظهور رائحة كريهة من الفم، ينصح شرب الماء بعد شرب القهوة مباشرة.