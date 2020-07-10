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    استعراض الليلة الكبيرة الفلكلوري في دار الأوبرا المصرية

    عن محمود رضا... فرقته الاستعراضية ذاكرة للأمة المصرية... وعمرو دياب طلب منه يد ابنته وهو نائم

    © AFP 2020 / AFP PHOTO/HO-MENA
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    فقد الوسط الفني العربي، اليوم الجمعة، محمود رضا، مؤسس "فرقة رضا" للفنون الشعبية، وأشهر مصممي الرقصات في العالم العربي عن عمر ناهز 90 عاما.

    قصة تأسيس "فرقة رضا"

    ولد محمود رضا في القاهرة عام 1931، وتخرج في كلية التجارة جامعة القاهرة عام 1954، وعمل راقصا في الأفلام قبل أن يؤسس مع شقيقه علي رضا وزوجة أخيه فريدة فهمي "فرقة رضا للفنون الشعبية".

    وفكّر رضا في تأسيس أول فرقة خاصة للفنون الشعبية بالاشتراك مع الراقص الأول والمصمم والمؤلف الموسيقي شقيقه علي رضا، والراقصة الأولى للفرقة فريدة فهمي بعد الرحيل المفاجئ للراقصة المصرية، نعيمة عاكف، التي وصفها محمود رضا في برنامج "واحد من الناس" أنها الراقصة الأعظم.

    رقصات تعبر عن التراث المصري

    اعتبرت "فرقة رضا" للفنون الشعبية علامة في فن الرقص في مصر والمنطقة العربية، إذ أسست للرقص الحديث والرقص التعبيري والاستعراضي في مصر، وقامت الفرقة بجولات شهيرة في أنحاء مصر لجمع مختلف رقصات التراث المصري الشعبية، سواء في الريف، في الوجه البحري والصعيد، أو في الصحراء الغربية وسيناء والمناطق الشعبية والمدن الساحلية، حيث لعبت دورا هاما في حفظ رقصات الشعب المصري وإحيائها.

    أفلام "فرقة رضا"

    قدمت الفرقة 3 أفلام استعراضية هي "غرام في الكرنك" و"إجازة نص السنة" و"حرامي الورقة"، وقدمت من خلال تلك الأفلام عددا كبيرا من الرقصات المصرية الفريدة من مختلف أنحاء مصر.

    كما قدمت الفرقة رقصاتها التي عبرت عن القضايا الهامة التي مر بها المجتمع المصري في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، فقدمت رقصاتها الاحتفالية بقانون الإصلاح الزراعي، وببناء السد العالي وبتأميم قناة السويس، فحولت رقصاتها إلى حالة احتفالية شعبية، وانتقل الرقص الحديث عبر فرقة رضا للفنون الشعبية إلى فن للشعب وإلى ذاكرة شعبية ضخمة حفظت ليس الأحداث والتواريخ وفقط، ولكنها تمكنت من حفظ المشاعر وتوثيقها أيضا.

    "ذاكرة للأمة"

    اعتبر الناقد الفني، طارق الشناوي لـ"سبوتنيك" أن "فرقة رضا" التي أسسها محمود رضا بحق ذاكرة للأمة المصرية، وتابع: "فهي التي وثقت فن الرقص في أنحاء مصر، واحتفظت برقصات من الريف والحضر والصحراء والسواحل كان يمكن أن تذهب طي النسيان، ووثقت أيضا التواريخ والأحداث المهمة في مصر، والأفلام الثلاثة التي قدمتها الفرقة تحولت إلى معجم للرقصات المصرية حفظها من الزوال، الفلكلور المصري كان سيخسر كثيرا لولا فرقة رضا التي أسسها محمود رضا، والتي استمرت تحمل اسمه حتى بعد تأميمها في الستينيات".

    "جين كيلي العرب"

    قال الإعلامي المصري، عمرو الليثي، إن شبكة "سي إن إن" الأمريكية وصفت محمود رضا بأحد أهم المبدعين في الفن المصري، وشبهته بالراقص الأمريكي الشهير، جين كلي.

    تزوج رغم علمه بمرض زوجته

    تزوج محمود رضا من نديدة فهمي، أخت فريدة فهمي زوجة شقيقه علي رضا، والتي حكى عنها أنها كانت مريضة بالقلب، وقال أهلها له إنها مريضة بروماتيزم فى القلب، وحذره البعض أنه سيتزوج سيدة محكوم عليها بالموت، لكن كان الحب أقوى من أي عائق، وقرر الزواج منها، فيما تزوج على رضا من شقيقتها فريدة فهمى.

    لم يضرب ابنته شيرين رضا سوى مرتين

    أثمر زواج محمود رضا عن ابنته الممثلة شيرين رضا، التي قالت في أحد اللقاءات التلفزيونية إنه من أعز أصدقائها وتربطها به علاقة قوية للغاية بعيدا عن كونه والدها. 

    وأضافت أن والدها لم يضربها او ينهرها سوى مرتين في حياتها، مشيرة إلى المرة الأولى كانت في سن المراهقة لأنها قامت بتصرف غير لائق، اما المرة الثانية فكانت كبيرة عندما تأخرت عن الموعد الذي من المفروض أن تحضر فيه إلى المنزل، فنهرها ورفع صوته عليها، لكنه صالحها بعد وقت قصير. 

    هكذا طلب عمرو دياب يد ابنته منه

    تزوجت شيرين رضا من المطرب المصري، عمرو دياب، في تسعينيات القرن الماضي وأثمر زواجهما عن ابنة هي نور، وشهدت كواليس التقدم لها من والدها محمود رضا واقعة طريفة.

    وكشف محمود رضا أثناء استضافته في برنامج "بوضوح" مع الإعلامي عمرو الليثي، أنه كان نائما في ذلك اليوم، وفجأة وجد عمرو دياب أمامه متكا على الحائط طالبا منه الزواج من ابنته.

    وتابع محمود رضا، قائلا إنه رد على طلبه بالموافقة ثم أكمل نومه، مؤكدا إنه لا يعرف لماذا طلب عمرو دياب الزواج من ابنته بتلك الطريقة.

    والغريب أن شيرين رضا التي كانت حاضرة اللقاء تفاجئت من تلك التفاصيل التي لم تكن تعلم عنها شيئا مسبقا، مما جعل والدها يقول لها: "انتي أول مرة تعرفي الحكاية ديه".

    وحرص عمرو دياب على نعي حماه السابق عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، قائلا: "خالص عزائي لوفاة الفنان الكبير محمود رضا، رحمه الله وألهم أهله الصبر والسلوان".

    ​وقالت شيرين رضا، ابنة محمود رضا، إنها لن تعلن عن مكان دفن والدها بينما سيقتصر العزاء على أفراد الأسرة بسبب جائحة فيروس "كورونا" المستجد.

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