مفاجأة بخصوص فيديوهات سما المصري

كشف محامي الفنانة المصرية، سما المصري، عن مفاجاة بشأن الفيديوهات التي بسببها تم الحكم عليها بالسجن 3 سنوات، في قضية اتهامها بنشر الفسوق والفجور عبر حساباتها على مواقع التوصل الاجتماعي.

وقال المحامي أشرف الناجي إن موكلته عليها قضيتين بنفس التهم والفيديوهات، وحصلت في إحدى هذه القضايا على الحكم بالسجن 3 سنوات.

وواصل خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "أحلام مواطن"، المذاع على فضائية "المحور" المصرية، مساء الأربعاء، أن الاتهامات لا تقبل التجزئة، ولذلك لا يجب أن تُحاكم مرة أخرى بنفس الاتهامات، وهذا ما تقدم به بطلب أمام محكمة الاستئناف.

كما لفت إلى أن سما المصري لم تقم بأي جريمة، خاصة أن تقرير قسم مكافحة جرائم الإنترنت لم يثبت أي شيء عليها.

وتابع: "الحكم عليها بالسجن 3 سنوت شكّل صدمة لنا جميعا".

وعن حالتها النفسية بعد الحكم عليها بالسجن، صرح محامي سما المصري للبرنامج التلفزيوني أن حالتها النفسية سيئة مؤخرا.

وتابع قائلا: "الله يكون في عونها، ما حصل معها ليس قليلا، سواء أخطأت أم لم تخطأ، فهي تُحاكم الآن أمام القضاء، ونحترم حكم القضاء".

وفسر المحامي أشرف الناجي أن ما قاد موكلته سما المصري إلى المحاكمة هو تقديم الكثير من البلاغات المأجورة ضدها، بحسب تعبيره، وهو ما دعا النائب العام بتحريكها.

وأعلنت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، بتاريخ 27 يونيو/ حزيران، عن قرار سجن سما المصري لمدة ثلاث سنوات مع غرامة مالية، وذلك بسبب تحريضها على الفسق والفجور.

وحكمت الدائرة الأولى في محكمة القاهرة بالسجن على المصري لمدة 3 سنوات مع غرامة مالية تبلغ نحو 300 ألف جنيه.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمة في شهر تشرين الأول/أكتوبر عام 2019، نشرت بقصد العرض صورا خادشة للحياء العام عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى مقاطع مصوّرة لها تبرز فيها مفاتنها مصحوبة بعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية، على نحو يخدش الحياء العام، وعلى النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة أن "سما المصري" فعلت علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء العام، بأن أغرت بمفاتنها وبعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية مصورة لها.