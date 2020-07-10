محمد رمضان يعلق على ضجة الـ 125 دبوسا

علق الفنان المصري، محمد رمضان، على الضجة التي أثارتها صورة حديثة له، ويظهر فيها مرتديا بدلة مزينة بـ 125 دبوسا، يعتقد معجبوه أنها من أغنيته المصورة الجديدة "تيك توك"، التي يستعد لطرحها خلال الأيام المقبلة.

وزعمت تقارير مؤخرا أنه "في الموروث الشعبي المصري كثيرا ما ربط بين هذا النوع من الدبابيس والحماية ودرء الحسد، لذا يحرص المصريون دائما على وجود دبوس في ملابس المولود الجديد".

وأضافت أن "الكثيرين يعتبرون الدبوس واحدا من أقوى التمائم الوقائية ليس فقط من العين الشريرة، ولكن أيضا من التشهير، وهو ما جعل تصميم البعض منها في شكل إكسسوارات لمنع الحسد تمزج بين الكف أو العين والحبة الزرقاء".

من جانبه، نفى محمد رمضان، أمس الخميس، تلك المزاعم عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، وردّ عليها، قائلا لمعجبيه وهو يسخر منها: "أنا سايبلكم انتو الرد".

من ناحية أخرى، أعلن محمد رمضان، اليوم الجمعة، عن طرحه لأغنية "تيك توك" يوم الأربعاء 15 يوليو/ تموز الجاري.

وأغنية "تيك توك" كلمات وألحان فرغلي بلاكس، وتوزيع موسيقي سوبر ساكو، ومن إخراج حسام الحسيني، ومن إنتاج محمد رمضان.

وكانت آخر أغنيات محمد رمضان "كورونا فيروس"، التي طرحها في شهر يونيو/ حزيران، ويوجه فيها بعض النصائح والإرشادات للوقاية من وباء "كورونا" المستجد العالمي.