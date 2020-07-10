أول رد من أحمد أبو هشيمة على أنباء انفصاله عن ياسمين صبري

خرج رجل الأعمال المصري، أحمد أبو هشيمة، اليوم الجمعة، ليرد على أنباء انفصاله عن زوجته الممثلة، ياسمين صبري، التي ترددت على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة.

وشارك أبو هشيمة صورة تجمعه بزوجته عبر حسابه على "إنستغرام"، وأرفق معها "إيموجي" لقلب، في إشارة منه إلى أنه يحبها، وأن كل ما يتردد عن طلاقهما ليس له أساس من الصحة.

View this post on Instagram ❤️ A post shared by Ahmed Abou Hashima (@ahmedabohashima) on Jul 10, 2020 at 4:43am PDT

وكانت ياسمين صبري نفت شائعة انفصالها عن زوجها أحمد أبو هشيمة، أمس الخميس، بنشر صورة حديثة لها معه، ورد عليها بكلمة: "أحبك".

View this post on Instagram ❤️ A post shared by Yasmine Sabri (@yasmine_sabri) on Jul 9, 2020 at 6:54am PDT

وذكرت بوابة "أخبار اليوم"، أمس الخميس، أن مصدر شائعة طلاق ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة ما زال مجهولا، ولكنها انتشرت بقوة بين مستخدمي موقع "فيسبوك".

واحتفل رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، يوم الجمعة 17 أبريل/ نيسان، بعقد قرانه على الممثلة المصرية ياسمين صبري، وأقيم الاحتفال في أجواء خاصة، اقتصر الحضور على أسرتي العروسين وأصدقائهما المقربين، التزاما بالتدابير الوقائية من فيروس "كورونا" المستجد.