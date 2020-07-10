"الرواية الكاملة"... منصة إلكترونية تعرض فيلما عن فيلا نانسي عجرم

أعلنت منصة "شاهد نت" التابعة لمجموعة قنوات "إم بي سي" في بيان منشور عبر موقعها الرسمي، عن عرضها فيلما تسجيليا عن الحادثة التي شغلت الرأي لعام لفترة طويلة.

وقالت المنصة في تقديمها للفيلم إنه "سيعرض الرواية الكاملة لقصة هزت المجتمع اللبناني والعربي، وتحولت إلى قضية رأي عام شغلت الإعلام والناس، وبقيت مفتوحة على احتمالات وتساؤلات كبيرة دون أجوبة حاسمة".

وأشارت إلى أنه سيشارك في تقديم الفيلم التسجيلي فادي الهاشم زوج نانسي عجرم والمطربة اللبنانية بنفسها.

يشار إلى أن فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في نيو سهيلة في لبنان قد تعرضت لـ"محاولة سرقة" في شهر يناير/ كانون الثاني، وفقا لرواية نانسي وزوجها، من قبل محمد حسن الموسى، انتهت بإطلاق نار ومقتل الموسى على الفور على يد زوجها فادي الهاشم.

وكان الادعاء العام اللبناني أحال فادي الهاشم، زوج نانسي عجرم، إلى التحقيق بعد الحادث، بفعل القتل قصدا في حال الدفاع عن النفس.

وأحدثت القضية حالة من الجدل كون القتيل سوري الجنسية، وهو ما أثار حفيظة البعض، والتي وصلت إلى اتهام البعض بأن جنسية القتيل أثرت في سير التحقيقات، واستغلاله من قبل البعض لوصف السوريين بالمجرمين، وهو ما دفع فنانين سوريين لمهاجمة ردة الفعل تلك.

ووفقا لقناة "إل بي سي"، كشفت التحقيقات عن أن القتيل بحث عن النجمتين نجوى كرم وهيفاء وهبي، عبر الإنترنت، وسعى لمعرفة مكان إقامتهما.